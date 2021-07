El bar Izarra nació de un viaje desde Australia

Roberto Comas Zudaire es el encargado del Bar Izarra de pleno centro de la ciudad. El edificio lo compraron sus padres en 1965 cuando regresaron de trabajar de Australia. Cuando llegaron, se llamaba Casa Gerardo pero su padre lo rebautizó para que se quedase con este nombre aludiendo al equipo de fútbol de la ciudad, el es el encargado delde Estella . Este establecimiento hostelero se encuentra en. El edificio lo compraron sus padres en 1965 cuando regresaron de trabajar de Australia. Cuando llegaron, se llamabapero su padre lo rebautizó para que se quedase con este nombre, el Izarra

Desde los 14 años, Roberto trabaja aquí junto a su hermana Mari Carmen Comas y llevan toda la vida en el negocio familiar. “Está bien situado y la comida que damos es la típica casera, almuerzos de toda la vida como callos, patorrillo y ajoarriero”. De picoteo lo que más se venden son los chopitos, bravas, calamares y croquetas a la hora del vermú.

UNA TERRAZA PRIVILEGIADA

Ahora mismo están 5 personas trabajando porque no utilizan el comedor desde la pandemia. “Todo el mundo quiere sitio en la terraza, por eso hemos decidido no abrir el interior hasta que no haga frío”. Aparte de comida casera y una mesa en la terraza del centro de la ciudad del Ega, Roberto cuenta sus virtudes: “Ofrecemos un buen trato al cliente, buen servicio y trato familiar acompañado de un buen plato de comida casera”.

“La gente que viene aquí agradece el ambiente familiar que se respira”, explica Roberto Comas. Es un bar de toda la vida y eso lo demuestra la clientela diaria que viene el bar y que son “de toda la vida”. Tienen un menú del día entre semana y un menú del fin de semana, sábado y domingo, vale 15 euros el menú del día entre semana y 25 euros el fin de semana. Cuentan con una selección de raciones y bocadillos para los jóvenes y durante el año hace lo que se llama “pintxo-pote” los viernes.

Cuentan con una terraza privilegiada con espacio para más de 60 personas entre las plazas de Santiago y de los Fueros. “Un privilegio contar con una terraza así en una zona tan concurrida como es esta zona de la ciudad” concluye Comas