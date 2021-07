Éxito de la Ganadería de Pincha en su debut con toros de lidia

Desde septiembre 2019 no salía un toro por toriles en una plaza de Navarra y desde casi esas fechas no lidiaba una res José Antonio Baigorri, el ganadero de Pincha.

Al rescate de la penuria ganadera acudió el Ayuntamiento de Lodosa , bajo su propio riesgo y ventura, provocando ayer un excepcional debut con corrida de toros de la ganadería lodosana.

Hubo buen ambiente en los tendidos, superior al de las fiestas patronales, con aficionados llegados de toda la ribera del alto Ebro. La banda de música municipal acompañó el evento con pasodobles y solos de trompeta de altos vuelos.

El ganadero puede estar tranquilo, con cuatro años sus reses siguen embistiendo con el mismo interés que de novillos, aunque siempre en el contexto de un ruedo del diámetro del de la plaza de Lodosa.

De no ser porque las grandes estocadas de Gómez del Pilar y Javier Jiménez fueron precedidas de pinchazos o fallos posteriores con el verduguillo, la puerta grande hubiera sido multitudinaria.

Y dentro de una corrida con toros de distinto comportamiento el lote de Gómez del Pilar, el segundo por su clase y el quinto por su temple, destacaron junto al Rock’n Roll del sexto y la excepcional forma de descolgar del 1º.

La euforia local con la corrida y el buen ambiente de los tendidos, deben ayudar al ganadero a seguir atravesando el Rubicón de la pandemia, ahora que ya se divisa la luz al final.

No ayudó mucho a sus toros Esaú Fernández. El diestro de Camas, torero bregado, con muchos años en el escalafón y polvo cogido en gaches manchegos, tardó en cogerle la altura a su primero. Aunque Esaú lleve tantos festejos en esta atípica temporada como las figuras, alternó trallazos con muletazos de mano muy baja haciendo rodar por el suelo al toro hasta provocarle un volantín. Una estocada hasta la bola, con dedicatoria previa a la parroquia lodosana, le facilitaron las dos orejas del de Pincha y la puerta grande compartida con su mayoral. Con el cuarto, que no valió mucho, no pasó apreturas y se lo quitó de en medio.

Gómez del Pilar cuajó su lote con capote y muleta. Supo lucir y mostrar la clase del segundo toro, llamado operista, con unas tandas sinfónicas en redondo de las que quizá se empalagó tanto al ritmo del pasodoble, que se pasó de faena y terminó pinchando. Es difícil ver un toro embestir con ese tranco y diapasón y a un torero acostumbrado a hierros duros hacerlo de forma tan cabal. Al quinto le dieron fiesta en todos los tercios. Juan Manuel Sangüesa con un buen tercio de varas y sus banderilleros Rafael González y Cebadera con un ovacionada actuación.

El toro embestía de dulce y Noé, que lo había recibido de rodillas en el tercio, lo sacó pronto a los medios que es el terreno que pedía el bravo toro. La faena resultó templada con un toreo en redondo a la altura del animal. Pero cuando el animal parecía pedir la muerte, Gómez del Pilar pinchó dos veces antes de pegar una estocada que hizo rodar al toro sin puntilla. Lanzada la traca, el toro recibió la vuelta al ruedo y Gómez del Pilar una oreja en agradecimiento a los servicios prestados.

Tuvo que pechar Javier Jiménez con un toro bastante sieso que hacía tercero. Se lo brindó a Loore Morning, presidenta del Club Taurino de Nueva York aunque no tuvo más historia. En sexto lugar salió de toriles un toro de embestidas irredentas que se lanzó al caballo como si no hubiera un mañana. El de Espartinas lo toreó con la mano izquierda en varias tandas de naturales, que pudieron ser un aviso para navegantes: no hay que descartar que vuelva al circuito de primera.

Mató de gran estocada, pero se hizo un lío con el estoque de cruceta al descabellar, y el fallo le costó la puerta grande.

Al final del festejo la apoteosis local: José Antonio Baigorri compartía una vuelta al ruedo con sus hijas Patricia y Rocío, su mayoral Francisco y Javier Jiménez que les había invitado a darla tras la vuelta póstuma de Desertor que junto a Oloroso pasarán a los anales como los dos primeros toros de la ganadería de Pincha en recibir una vuelta al ruedo.