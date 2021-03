Marcha Joven suspende el viacrucis viviente de Andosilla

Actualizada 25/03/2021 a las 06:00

La asociación Marcha Joven, organizadora del viacrucis viviente, uno de los actos más tradicionales de la Semana Santa Navarra, ha decidido suspender por segunda vez la celebración de la Pasión de Cristo. La evolución de la pandemia no es, según indicó uno de los integrantes del grupo, Carlos Fuertes, es buena. “Tenías esperanza y mucha ilusión en poder celebra este año el 30 aniversario de la Pasión. Pero no ha sido posible y entendemos que no debemos convocar ningún tipo de acto para no crear un efecto llamada que anime a la gente a desplazarse hasta Andosilla”, aseguró Fuertes.

El representante de Marcha Joven reconoció que la suspensiones de 2020 y 2021 deja a los quintos y a los niños que hacen la comunión sin una convocatoria que se había convertido en una tradición. Participaban, de forma voluntaria, tanto en la representación como en su organización. “Para 2022, buscaremos la fórmula que les integre a todos”.

El día 2 de abril, Viernes Santo, lo que si se va a celebrar en Andosilla es un mercadillo con 12 puestos de productos locales. Será en la plaza del Ayuntamiento, entre las 10 y las 15 horas.

