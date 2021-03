¿Qué se debe hacer con las defecaciones en el monte?

Actualizada 18/03/2021 a las 06:00

La crisis sanitaria ha propiciado que cada vez más gente haga planes al aire libre. Un efecto positivo que, no obstante, está trayendo algunas consecuencias negativas. La Asociación Tierras de Iranzu y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada denunciaron este miércoles las cantidades de basura que se están encontrando en algunos parajes. También deposiciones humanas. “Hemos detectado en algunos espacios naturales problemas con este tema, rara vez es una habilidad innata en la naturaleza, sino un procedimiento que demanda un correcto protocolo”.

En esta línea, han puesto en marcha la campaña En la naturaleza como en casa, cómo cagar en el monte. “Los excrementos humanos no solo son un problema estético, sino un problema medioambiental. En las mejores condiciones, tardará meses en desaparecer, algo más el papel y no hablemos de toallitas, las cuales perduran en nuestros montes durante años”.

CONSECUENCIAS

Las consecuencias sanitarias y ambientales, señalaron, son preocupantes. “Estos desechos contaminan las aguas y acuíferos y, por tanto, son el medio para transmitir enfermedades, por no hablar del impacto medioambiental del papel y de las toallitas”. ¿Qué protocolo hay que seguir? Buscar un lugar que no sea de paso y lejos de las fuentes de agua, cavar un hoyo de 15 a 20 cm, profundidad donde enterrar las heces para que las enzimas degraden los excrementos. “Esto proporciona una capa de tierra lo suficientemente gruesa como para evitar el contacto con animales y que insectos voladores transfieran agentes patógenos hacia áreas con alimentos. El papel higiénico debe depositarse en una bolsa para tirarlo en el contenedor”, indicaron mientras Carlos Velázquez, de la Federación de Montaña, recreó una simulación.

La campaña, diseñada en un modo lúdico, se complementa con otros tres apartados. Uno, para evitar incendios. “¿Te gustan los colores? No quemes los colores de la naturaleza. No pintes de negro tu futuro”, reza el lema. El segundo, Abre tus oídos al canto de los pájaros, del viento y de los árboles, contra la contaminación sonora. El último, para combatir los residuos, se dirige sobre todo al público infantil. “Con el título Recuerda la basura no vuelve sola a casa. ¿Llevas todo? ¿El móvil? ¿La basura? queremos subrayar la importancia de no olvidarla en el campo.

