Coronavirus en Navarra: Estella suministra las primeras 528 vacunas a mayores de 90 años

04/03/2021

La administración de la vacuna frente al coronavirus en Navarra a personas mayores de 90 años comenzó este miércoles en las ocho zonas básicas de salud de Tierra Estella. La inoculación en la cabecera de comarca se llevó a cabo en la escuela de música Julián Romano. En San Adrián, en la casa de la Juventud; en Allo, el lugar escogido fue el frontón; en Ancín, los bajos del ayuntamiento; en Lodosa y Los Arcos, sus respectivas casas de cultura; y en Viana y Villatuerta, la vacunación se desarrolló en los polideportivos.

El área de salud de Estella cuenta con 834 mayores de 90 años y ayer se administraron 528 primeras dosis de la vacuna de Pfizer, todas de las que disponía el servicio, según explicó la gerente, Yolanda Montenegro. El resto, se administrarán según lleguen los lotes. “Estamos pendientes de cuándo recibimos más vacunas. Si llegan el viernes, podríamos seguir el lunes, si no, el miércoles. Calculamos que será la misma cifra que esta semana”.

A LA ESPERA DE MÁS VACUNAS

En localidades como Ancín y Villatuerta se suministró la primera dosis a todos los mayores de 90 años. En Estella y San Adrián, tardarán una jornada más. “Queríamos empezar de una manera equitativa en todas las zonas de salud”, indicó Montenegro. El criterio para continuar con la administración de dosis será la edad. “Cuanto terminemos con esta franja de edad, continuaremos hacia atrás. Primero, los de 89 años, seguirán los de 88, 87, sucesivamente, según las vacunas de las que dispongamos. A los que están en sus domicilios y tengan dificultad para venir, les haremos llegar la vacuna”, avanzó la gerente del área de salud de Estella.

El ‘goteo’ de pinchazos fue constante en la escuela de música Julián Romano, donde se instaló un equipo de dos técnicos y tres enfermeras. “Todo el mundo viene ya con una cita concertada”, indicó Montenegro. “Normalmente, todos dicen que sí”. Entre los primeros acudir estaban Natividad Cantón y Pablo Hermoso de Mendoza, los padres del rejoneador, que los acompañó a vacunarse. “Ha sido muy sencillo, las enfermeras se han portado muy bien. Yo venía con pánico, pero no ha sido para nada”. A su marido tampoco le dolió. “Yo soy muy duro”, bromeó. “A ver si se pasa esto, parece que va bien, que vamos por buen camino. Esperemos que siga así en Semana Santa”, deseó, a sus 93 años, Pablo Hermoso de Mendoza.

El músico Crisanto Usúa, de 102 años, acudió en coche, con sus hijos. “Estoy encantado de que me pongan la vacuna. Ni me he enterado del pinchazo, la próxima dosis será el día 24. Tengo ganas de tener la inmunización para abrazar a mis biznietos”, declaró desde el coche, donde una enfermera le administró la dosis. Cerca de las once de la mañana, llegaba a la escuela de música Francisca Chasco, de 93, años. “Estoy tranquila , no estoy nada nerviosa, ni he notado que me han pinchado”, manifestó.

Yolanda Montenegro supervisó las primeras vacunaciones a mayores de 90 años con Rodolfo Montoya, jefe del Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial, que ofreció el último parte de incidencia del coronavirus en el área de salud. “No se ha registrado ningún positivo. En el hospital García Orcoyen hay cuatro enfermos ingresados en n planta y dos en la UCI”.