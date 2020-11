Hosteleros de la Ribera Alta piden no pagar basuras ni a la SGAE en 2021

Actualizada 29/11/2020 a las 06:00

Un centenar de hosteleros de hasta diez localidades de la Ribera Alta- Andosilla, Azagra, Cadreita, Falces, Funes, Peralta, Milagro, Marcilla, Villafranca y San Adrián- piden a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos y a la Sociedad General de Autores (SGAE) que les condonen las tasas y cuotas correspondientes a 2021. Los empresarios, reunidos en torno a la plataforma SOS Hostelería, han enviado sendas cartas a Belén Cerdán León, presidenta de Mancomunidad de RSU Ribera Alta, y a Ignacio Casado, director de zona de la Sociedad de Autores. En ellas solicitan que les eximan de pagar los recibos de 2021, un año que, aseguraron, va a ser muy duro para el sector.

Luis Lucas García, portavoz de la plataforma SOS Hostelería y que regenta el bar La Reja de San Adrián, recordó que, durante los cuatro meses y medio de 2020 en los que los bares y restaurantes se han visto obligados a cerrar sus puertas-primero en el confinamiento y ahora siguiendo el dictamen del Gobierno foral- no han generado ni basuras, ni encendido la televisión, radio o equipos musicales. “Los recibos de 2020 ya están pagados. Pero, en estos momentos, estamos bajo mínimos, sin el colchón económico que otros años suponían las fiestas de verano o las cenas y celebraciones de Navidades. Vamos a empezar 2021, sin dinero y con unas perspectivas de trabajo muy malas para los próximos meses”.

Solicitan de ambos organismos un compromiso similar al que están adoptando la mayoría de los Ayuntamientos, con la exención de tasas por terrazas en los meses que han permanecido cerrados en 2020 y con el anuncio de no cobrar esos impuestos durante 2021. En ese sentido Mancomunidad de Montejurra -que gestiona el servicio de agua a Azagra y San Adrián y también el de basuras a Andosilla- anunció el miércoles que eximirá de tasas a los negocios afectados por el cierre forzoso de actividad, tanto del anterior estado de alarma como el periodo que finalizó el jueves.

Miguel Ángel Escudero Tomás, del Bodegón Pepe de San Adrián, apuntó que las tasas de agua y basura representan unos 180 euros al mes y que la SGAE les cobra unos 110 euros al trimestre. Pero no solo eso. Escudero señaló que por Canal Plus debe abonar 5.000 euros al año, 12 veces más de lo que se paga en una casa. “Son recibos que nos han cobrado sin usar los servicios y sin generar basuras. Es abusivo”, indicó el hostelero que, pese a la reapertura del sector decretada por el Ejecutivo, no ha abierto su local.

MEDIDAS SIN FUNDAMENTO

Carlos Roldán Garay, que dirige el Lord Jim, de San Adrián y el Límite en Azagra, sostiene que las ayudas gubernamentales no cubren, en el mejor de los casos, nada más que un 10% de las pérdidas, cuando las facturaciones de la hostelería han bajado entre un 60% y un 90%. “Tenía nueve empleados y tuve que despedir a ocho, con sus correspondientes indemnizaciones, dejando a una en el ERTE. He perdido unos 60.000 euros”. Roldán y Mª Antonia Espejo Caballero, del bar Al-Andalus, añadieron que la reapertura que refleja el BON se presta a errores. “Hablan del 100 % de apertura, cuando no podemos tener ni la mitad de las mesas en las terrazas. Además decretan mesas de 80 centímetros cuando, en los bares las mesas miden entre 60 y 70 centímetros”.

No obstante, los integrantes de la plataforma reconocen y agradecen el apoyo y la ayuda de los vecinos. “Muchos de ellos han venido a llevarse comidas o vermús sin que tuviesen ninguna necesidad y eso es muy de agradecer. Porque saben que lo estamos pasando muy mal y nos ayudan en la medida que pueden”.