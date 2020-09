Estella convierte el Camino en un espacio seguro para las mujeres

Actualizada 14/09/2020 a las 06:00

Estella presentó el domingo un protocolo de buenas prácticas para conseguir un Camino de Santiago amable, seguro y libre, tal y como se ha denominado al proyecto, para todas las mujeres que lo recorren. Se trata de un manual de procedimiento pionero para avanzar en la seguridad de las peregrinas y en la protección de sus derechos que se irá extendiendo desde la ciudad del Ega al conjunto de localidades que forman la ruta jacobea. El lanzamiento del programa se realizó seis meses después de lo esperado, tras tener que aplazarlo en marzo por el avance de la pandemia.

El área municipal de Igualdad ha sido la encargada de elaborar esta propuesta en la que han participado diferentes agentes implicados en el Camino, como los propios albergues, que han realizado una formación especializada en detección y atención a víctimas de agresiones sexista y de visibilización de la perspectiva de género en la ruta.

Tere Sáez, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella, explicó que el protocolo pretende ayudar a detectar y distinguir los tipos y grados de violencia que se pueden producir y cuándo. “Buscamos que se respete el derecho de las mujeres a transitar por el Camino de Santiago con la mayor seguridad posible, además de tener claros los recursos y cómo actuar ante los diferentes escenarios posibles de agresiones sexistas.,” recalcó Sáez. “Aborda una parte para las mujeres que recorren el Camino, para que se sientan seguras, y otra para los agentes que forman la red”.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Cerca del 51 por ciento de las peregrinas que llegaron a Santiago el año pasado, lo hicieron en solitario, según indicó Sáez. “El proyecto se va a extender por el recorrido del Camino en colaboración con otros ayuntamientos y entidades, tanto públicas como privadas, ayudando a visibilizar la perspectiva de género”. El acto, con un aforo reducido por las nuevas indicaciones sanitarias, sirvió para entregar los diplomas a los agentes que completaron la formación en Estella y a los que se pueden distinguir con una placa y protocolo visible en sus establecimientos.

El discurso que se leyó para presentar el protocolo sirvió también para reconocer y recordar a todas las víctimas de la violencia sexista y, en concreto, a la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, asesinada en el Camino el 5 de abril de 2015. “Y es que lo que no se nombra no existe, y queremos que se nombre, se recuerde, se haga justicia reparadora y que no vuelva a suceder. Enviamos, así mismo, un cariñoso recuerdo a su familia y a todas las personas y entidades, como la Policía Nacional y la subdelegación de Gobierno en León, que ayudaron a esclarecer este asesinato por violencia machista”. Antes de la lectura, varias mujeres completaron a pie el tramo desde Villatuerta a Estella. Se las recibió con danzas en la plaza de San Martín, donde tuvo lugar el acto central.