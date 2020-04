Los centros deportivos suspenden sus cuotas hasta nuevo aviso

19/04/2020 a las 06:00

Los centros deportivos de Tierra Estella han optado en su práctica totalidad por la suspensión de las cuotas del servicio a sus abonados ante el cierre forzoso de las instalaciones desde mediados de marzo provocado por la crisis del coronavirus. Los complejos que han tomado esta decisión, gestionados tanto por los propios ayuntamientos como de forma indirecta por empresas, bonificarán además los servicios pagados y no disfrutados de los cursos, aunque todavía estudian la mejor fórmula para compensar a los usuarios afectados.



Al margen de estas medidas, algunos han puesto al servicio de los clientes aplicaciones y entrenamientos a través de internet para mantener de la mejor manera posible su actividad. Como la empresa de gestión deportiva Serdepor, encargada del polideportivo de Estella que, para facilitar la práctica de ejercicio de sus socios, proporciona el acceso gratuito a la ampliación Mootiv, que se puede descargar desde la página web www.lizarrerria.com/mootiv.



PRÉSTAMO DE BICICLETAS



En Azagra, el Ayuntamiento localidad prestará a los usuarios del centro deportivo, de forma gratuita, las 15 bicicletas de la sala de spinning. El alcalde, Rubén Medrano, explicó que la iniciativa partió de un vecino que le transmitió la propuesta. “Nos pareció una buena idea. Al fin y al cabo, están paradas”. El jueves, más de 70 usuarios habían solicitado el préstamo. “Se sortearán y se llevarán a los domicilios”.



Junto con la bicicleta se entregará un documento al abonado en el que asumirá su responsabilidad sobre el aparato durante el préstamo. Sobre las cuotas, “se devolverá la parte proporcional al mes de marzo que no han estado abiertas las instalaciones y no se girarán los recibos de los meses que no se preste el servicio”.



En Ayegui, la empresa pública encargada de la gestión del complejo Ardantze se suma a la decisión de no cobrar las cuotas. No lo hará ni con la de abril ni con las sucesivas hasta la reapertura del centro, como indicó el Ayuntamiento. “Aquellos usuarios que han hecho el pago de correspondiente a marzo serán compensados por los días que no han recibido el servicio”, añadió. Los abonados serán retribuidos por las clases no impartidas a causa de la crisis sanitaria, aseguró el consistorio que planteó la posibilidad de ampliar la batería de medidas.

OTRAS LOCALIDADES



1 San Adrián. Soysana, empresa gestora del complejo, ha optado por seguir impartiendo algunas de los cursos a través de redes sociales del centro, que tampoco ha girado la remesa mensual. “Cuando se retome la actividad, se decidirá cuál es el mejor sistema para compensar a los usuarios inscritos en las clases”, señaló el gerente, Alberto Cristóbal.



2 Arróniz y Villatuerta. Arróniz no ha cobrado la mensualidad de abril a los abonados al gimnasio municipal. Ni lo hará hasta que vuelva a la normalidad. Lo mismo ha hecho Villatuerta, como aseguró la alcaldesa, Mari José Calvo. “En cuanto a las actividades, a las personas que pagan cuatrimestralmente -lo hicieron en febrero- vamos a devolver los meses de marzo, abril y mayo, ya que no creemos que podamos reanudar las clases. Y a las personas que pagaron en marzo les devolveremos la cuota íntegra”.



3 Viana. Las cuotas se cobran por trimestre y el último no se ha recaudado, según informó Jesús Ángel Arandia, edil de Deportes. “Estamos a la espera de la vuelta a la normalidad para valorar le devolución o compensa de lo correspondiente a la segunda quincena de marzo”. Los monitores que imparten actividades municipales están difundiendo vídeos con ejercicios. En cuanto al complejo Príncipes de Viana, de gestión es indirecta y corre a cargo de la empresa Sapje. “Según nos consta no están pasando las cuotas”, añadió.



4 Los Arcos. La localidad acaba de terminar la reforma del polideportivo. “Teníamos recién sacado el pliego de condiciones para adquirir las máquinas del gimnasio y para la explotación”, apuntó el alcalde, Javier Chasco, por lo que no han tenido que devolver nada. “El resto son actividades promovidas por diferentes asociaciones y se han paralizado todas”.