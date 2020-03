Dos de cada 10 van al cole en Baríndano

12/03/2020 a las 06:00

Cuenta Amparo Ruiz Ollo, una vecina de Baríndano madre de dos hijas, que los últimos años el relevo generacional en este concejo de Améscoa Baja de 93 habitantes ha venido de la mano de un grupo de familias que, como ella, encontró en el pueblo la calidad de vida y el mejor entorno para sus pequeños además del, en su caso, el trabajo en la explotación ganadera. Hoy, hay en Baríndano 20 vecinos en edad escolar de los que 16 acuden al colegio Las Améscoas y otros cuatro, mayores de 12 años, se desplazan a los centros educativos de Estella. El menor de todos ellos tiene tres años en la que es de momento la última de las quintas de su localidad.

En total, un 21% de la población del concejo. Es decir, dos de cada diez empadronados. Todo un reto a la despoblación y al envejecimiento porque en Las Améscoas, en un dato extrapolable al conjunto de la comarca Ega-Montejurra, uno de cada cuatro habitantes supera los 64 años.

UNA RICA VIDA SOCIAL

En ese día a día de un concejo que sigue llenándose de voces infantiles, familias como las de Amparo suplen con actividades propias la falta de una oferta mayor como la de Estella en materia, por ejemplo, de extraescolares. En vez de los viajes diarios, con la inversión en tiempo y dinero que ello supone, el yoga, la pintura o el inglés se llevan a la puerta de casa. “Hemos coincidido estos años un montón de gente con niños y con una apuesta por quedarnos. Al final, el tema de la despoblación no es sencillo porque, aunque los jóvenes quieran quedarse, si no hay trabajo cerca será difícil que puedan hacerlo. Y es una zona privilegiada, pero no se apuesta por la ganadería y por sus recursos forestales”, argumenta.

Yoli Arana Martínez, presidenta del concejo, es natural del vecino San Martín y hace dos años se instaló en Baríndano, donde trabaja como autónoma desde su casa. “El ambiente en este pueblo es muy bueno, una vida tranquila en la que tienes también las cosas que te gustan”, señala. Porque entre esas opciones -“todas autogestionadas” como destaca- hay un amplio abanico que incluye gimnasia, yoga para niños y mayores a las que acuden personas de todo el valle e inglés. Y una ludoteca que constituye todo un orgullo en Baríndano. “A raíz de la ludoteca se ha creado mucho ambiente entre los padres”, dice desde el edificio concejil que sede de la sociedad y eje de la vida local.

En Baríndano viven también Saúl Aramendía Echávarri y Pilar Quintana Martínez, padres de dos hijos de 7 y 4 años. Los dos crecieron en un pueblo como quieren que ahora lo hagan sus pequeños. “También aquí nuestros hijos pueden ir a inglés, al fútbol o a la escuela de pelota. No solo nosotros tenemos que coger el coche porque lo mismo pasa en Estella y en las ciudades, donde la gente se desplaza cuando quiere ir a los sitios. Pero la tranquilidad y la libertad que tenemos no la encuentras en una gran ciudad, así que no lo cambio por nada. Y si quiero naturaleza, la tengo a la puerta de casa no me hace falta moverme para ello”, subraya Pilar Quintana.

