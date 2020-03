Villatuerta comienza la conmemoración de los mil años del nacimiento de San Veremundo, su patrón

06/03/2020 a las 06:00

Villatuerta tiene por delante un año especial, porque este 2020 conmemora los mil años del nacimiento de su patrón, San Veremundo. Este viernes comienzan en la localidad las fiestas patronales que darán el pistoletazo de salida a un programa de actividades entorno al santo previstas para los próximos meses. La cofradía de Amigos de San Veremundo, nacida en 1995, ultima los preparativos para dar a conocer a esta figura milenaria que fue abad del Monasterio de Irache y es protectora del Camino de Santiago a su paso por Navarra.



Anabel Hermoso, Juan Antonio Larramendi Vidaurre y Juan Ramón Landa son tres de los cofrades que trabajan en los preparativos de un calendario que se abrirá esta tarde, a las 19 horas, con el lanzamiento del chupinazo a cargo de los Veremundos y Veremundas. “Para nosotros, San Veremundo, es uno de nosotros”, presume orgullosa Hermoso. “Lo que pretendemos es dar a conocer su vida y su labor como se merece. Es un personaje histórico de Navarra”, añade Larramendi.



La cofradía ha elaborado un estandarte para conmemorar el milenario. “Lo colocamos en la iglesia, pero el viento lo arrancó. Estamos mirando una nueva ubicación para ponerlo en el templo y que no corra peligro”, apunta Landa. Es una de las acciones de la programación, que este sábado traerá a la localidad al arzobispo, Francisco Pérez, para presidir la novena del santo a las 19.30 horas a la que seguirá el encendido de la hoguera. “Este año, se lanzarán fuegos artificiales”, indica Landa.



El domingo será el día grande, el del patrón, con la misa a las doce y la procesión como actos centrales. “Este año, vamos a recuperar el recorrido largo. No sabemos si continuará para los próximos, pero sí para esta vez”, explica Hermoso. Aunque no podrán sacar a pasear las reliquias de San Veremundo, que ahora custodia Arellano, localidad con la que comparte el patrón y con la que se turna su resguardo por periodos de cinco años. “Pero ellos también tienen derecho a celebrarlo y les corresponde su protección”.



Pasadas las fiestas, se colocarán en el templo unos paneles informativos explicando la vida del santo dirigido también a los peregrinos que pasan por la localidad siguiendo la ruta Jacobea. “La iglesia se abre de mediados de junio hasta septiembre y nos gustaría ampliar ese plazo, para que los caminantes puedan contemplarla”. En junio, los jóvenes celebrarán una semana cultural que los Amigos de San Veremundo retomarán con charlas y conferencias sobre el santo. “Y una exposición sobre todos los religiosos que han pasado por Villatuerta desde 1930 y un encuentro con ellos”, avanza Hermoso. “Así como de las vírgenes de las localidades cercanas de las que fue devoto el santo”. Además de Villatuerta, Arellano y Dicastillo también celebrarán San Veremundo este fin de semana con distintos programas populares y religiosos.



APOYO INSTITUCIONAL



El Ayuntamiento de Villatuerta se ha volcado de lleno en la celebración del milenario del santo. La alcaldesa, María José Calvo Meca, que tomó posesión hace un mes y medio tras la renuncia de José María Ocáriz, se puso manos a la obra nada más aceptar el mandato. “José María me ha ayudado mucho. Hemos trabajado mano a mano”.



Este viernes, a las 19 horas, lanzarán el chupinazo los Veremundos y Veremundas. “Son seis personas y la mayoría lo tienen como segundo nombre. El acto más solemne de las fiestas será la procesión que este año tiene un carácter más especial”. El programa para los meses siguientes todavía se está definiendo. “Solicitamos a Teder unas subvenciones para unos paneles informativos y para un teatro itinerante entorno al milenario. Estamos esperando la confirmación para ultimar los detalles”.



La agenda definitiva no tardará. “Estamos coordinando algunos actos con Gobierno de Navarra para institucionalizar más la fiesta. Es una efeméride muy importante”, adelanta la primera edil que tiene en mente otros proyectos fuera del programa de San Veremundo para los próximos meses. En concreto, el cambio del césped natural de San Ginés por una alfombra artificial para el que cuentan con una partida de los presupuestos de Navarra de 150.000 euros. “El coste total es de unos 300.000 euros, por lo que la diferencia la asumiremos el club y el Ayuntamiento.



La obra se ejecutará en verano, para no interrumpir las competiciones”. Además, está prevista la sustitución del suelo de la primera planta del colegio para la que también han solicitado una subvención.