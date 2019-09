Actualizada 12/09/2019 a las 21:18

CC OO organizó el jueves una jornada con los sindicatos UAGN y EHNE y la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN) sobre el despoblamiento rural en Tierra Estella, vinculada al análisis que el martes presentó en Estella sobre la complicada situación socioeconómica en la que se halla la merindad. El encuentro, en el que también participó el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez -que anunció la creación de una comisión interdepartamental de seguimiento-, sirvió para que cada uno de los agentes sociales presentase una batería de medidas enfocadas a frenar la caída demográfica y la generación de empleo.



El programa se dividió en dos mesas redondas coordinadas por Jesús Ceras Silanes, responsable del sector agrario de la federación de industria de CCOO. La primera se centró en la situación actual del despoblamiento y la segunda, en la exposición de las posibles soluciones para evitarla. Todas, encarriladas a la puesta en marcha de un plan de choque dirigido y coordinado por la Administración que incida en la reactivación económica de la zona y la protección social de los habitantes de los núcleos con menos población.



CCOO | CINCO PILARES Y TRASVASE EN LA PAC



Con esta base, CCOO propuso una línea de acción sostenida sobre cinco pilares. Un plan de apoyo al tejido productivo con estrategias de cooperación entre empresas pequeñas; y la creación de empleo de calidad y en igualdad de oportunidades a través de políticas de descentralización. “Mejorando el papel de la mujer rural y la dotación de la vivienda pública para jóvenes con compromiso de instalación”, detalló Ceras respecto a este segundopunto. Los otros tres serían fortalecer la cohesión territorial mejorando los servicios sociales, apostar por la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales y salariales y, por último, la implantación de redes para el desarrollo del trabajo digital.



Entre los planteamientos más concretos del sindicato organizador, Ceras habló de un posible trasvase de las ayudas que Navarra recibe de PAC. “Siempre que estén garantizadas las rentas de los agricultores, debería destinarse una parte del dinero a que las pequeñas poblaciones puedan disponer de servicios básicos que den garantías a la gente para quedarse en los pueblos”. Por ejemplo, invirtiendo en centros de salud, escuelas rurales, transporte público e instalando redes de comunicación, enumeró Ceras.



UAGN | CONCIENCIAR AL CONSUMIDOR



Muchos de los pequeños núcleos urbanos de Tierra Estella están sentenciados a desaparecer. Las acciones llegan tarde para ellos, pero no para el resto, según Iñaki Mendióroz Casallo, director gerente de UAGN, que apostó por poner en marcha un programa vertebrado en el sector agrario para frenar la dinámica de despoblación en Tierra Estella. “Este sector es el que mejor se define en este territorio y puede generar empleo directo y también indirecto, desarrollando su turismo”, entre otros ejemplos.



Concienciar al consumidor sobre el sector agrario es, para la UAGN, otra de sus prioridades. “Aquí la sociedad tiene un déficit. Creemos que la profesión del ganadero y del agricultor está denostada y debe ponerse en valor. Aportan mucho a la sociedad, tanto en lo referente a calidad de productos como al medioambiente, evitando el cambio climático”, señaló Mendióroz, que incidió en el estancamiento de la renta agraria que, como consecuencia, hace perder poder adquisitivo a los agentes del sector primario.



UCAN | CADENA RENTABLE Y BENEFICIOSA



No hay una receta milagrosa que revierta la situación de la despoblación en Tierra Estella. “Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, se puede aplacar”, declaró José Mari Martínez, presidente de UCAN. “El consumidor debe fijarse en la etiqueta del producto y conocer quién hay detrás. Si permitimos que al agricultor le sea rentable su actividad, haremos beneficiosa toda la cadena”, afirmó Martínez.



El sector primario no puede ser siempre el gancho para atraer habitantes a una zona. “Tenemos que ser rentables en todos los sectores que se instalen en el medio rural porque, si hay rentabilidad en un lugar, aparece la posibilidad de elegir si quedarse en él”.



EHNE | LIMITAR LA PRODUCCIÓN



Para EHNE, la solución pasa, entre otras actuaciones, por “trasladar el decreto foral que se aprobó en la pasada legislatura para limitar las explotaciones ganaderas a las agrícolas”, declaró Imanol Ibero, presidente del sindicato. “Tenemos un gran reto, la tierra hay que gestionarla y seguir produciendo”. Pero no a través de una producción intensiva. “Nosotros defendemos precisamente lo contrario: modelos sostenibles de pequeño tamaño”.



El objetivo para EHNE es evitar la competencia entre ganaderos y agricultores de la misma zona. “No nos interesa que compitan entre sí. Hay que pelear por ser rentable en ese espacio y no estar persiguiendo siempre el crecimiento, hay que buscar también la sostenibilidad”.

Selección DN+