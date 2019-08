22/08/2019 a las 06:00

“Como no te voy a querer, si me has hecho campeón de Copa por primera vez”. Con ese compás salieron este miércoles a las doce del mediodía jugadores y directivos del Club Deportivo Huracán de Allo al balcón del ayuntamiento para lanzar el cohete de las fiestas de su pueblo. Lo hicieron como mucho humor y despertando carcajadas entre el público y, sobre todo, con mucha ilusión al gritar los vivas tradicionales. Un reconocimiento a los méritos conseguidos este 2019, año en que la ent

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+