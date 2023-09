Olaia Fraile, respondió a la llamada de este periódico y explicó su versión de lo sucedido: “Mi comportamiento no fue el correcto y así se lo trasladé al grupo de UPN y al presidente del concejo, junto con la decisión de mostrar mi arrepentimiento y mis disculpas en el próximo pleno. Veo que UPN no ha podido esperar a la fecha”, apuntó la edil La alcaldesa de Carcastillo , respondió a la llamada de este periódico yde lo sucedido: “Mi comportamiento no fue el correcto y así se lo trasladé al grupo de UPN y al presidente del concejo, junto con la decisión de. Veo que UPN no ha podido esperar a la fecha”, apuntó la edil

La alcaldesa añadió: “Quiero dejar claro también que no fue una fiesta privada, tal y como he leído en algún medio y que no solo estábamos el concejal y yo (para que no haya más especulaciones al respecto). Me arrepiento de haberlo hecho y pido mil disculpas al pueblo al que represento”.