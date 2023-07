La falta de médicos vuelve a generar problemas en la zona básica de Peralta

falta de médicos en la Zona Básica de Salud de Peralta sigue generando incidencias. Problemas a la hora de atender a la ciudadanía de la mejor manera posible, y problemas a la hora de organizar las agendas de los facultativos, ya de por sí sobrecargadas. Un hecho que quedó patente este miércoles, generando gran confusión entre los vecinos de los cuatro municipios que componen la zona (Peralta, Falces, Funes y se informaba de que la semana que viene solo se podrían atender urgencias “por falta de médicos”, horas después se rectificaba ese hecho y se aseguraba que la atención sería la habitual. Lasigue generando incidencias. Problemas a la hora de atender a la ciudadanía de la mejor manera posible, y problemas a la hora de organizar las agendas de los facultativos, ya de por sí sobrecargadas. Un hecho que quedó patente este miércoles, Marcilla ). Y es que si bien a mediodíade que la semana que viene“por falta de médicos”,ese hecho y se aseguraba que la atención sería la habitual.

Fueron los vecinos los que recibieron ambos comunicados por los canales de WhatsApp que gestionan los ayuntamientos. En Peralta, donde radica el centro de salud del que dependen los otros tres consultorios de la zona, el primer aviso llegó a las 12.36 horas.

Una información que este diario contrastó con el propio centro de salud. “Estamos saturados, cansados y crispados. Y ahora llega el verano, con vacaciones, y hay aún menos plantilla. Solo queda tomar esta solución”, indicaban. En condiciones normales, relataban, debería haber 3 médicos en Peralta, 2 en Falces, 2 en Marcilla y 2 en Funes para atender a unos 13.000 habitantes. “Ahora, la plantilla es de 1 en Funes, 1 en Falces, 2 en Marcilla y 1,5 en Peralta. El resto están vacantes. Y la semana que viene habrá solo 1 médico por pueblo. Así no se puede atender más allá de las urgencias. Hay que cuidar al personal”, indicaban.

La decisión adoptada desde el centro de salud había sido compartida días atrás a los alcaldes, amplios conocedores de la situación de falta de médicos en la zona, ya crónica. De hecho, en mayo se cubrieron 3 plazas vacantes, pero 2 profesionales pidieron una excedencia y otro accedió a una baja.

SALUD RESPONDE

el departamento de Salud movió ficha y, también a través de los WhatsApp municipales, rectificaba el mensaje original del centro de salud. Su comunicado llegaba en Peralta a las 17.24 horas y, suscrito desde Pamplona por la Gerencia de Atención Primaria, aseguraba que la próxima semana “se dará atención médica y de enfermería tanto ordinaria como urgente” en la zona. A preguntas de este diario, Salud dijo que no se preveían refuerzos especiales de plantilla puesto que habría médicos en todos los centros sanitarios. Así las cosas,y, también a través de los WhatsApp municipales,. Su comunicado llegaba en Peralta a las 17.24 horas y, suscrito desde Pamplona por la Gerencia de Atención Primaria, aseguraba que la próxima semanaen la zona. A preguntas de este diario, Salud dijo que no se preveían refuerzos especiales de plantilla puesto que habría médicos en todos los centros sanitarios.

MENSAJE Y DESMENTIDO

PRIMER MENSAJE: 12.36 horas

Primer mensaje, difundido en el WhatsApp municipal de Peralta: “Aviso urgente del Centro de Salud. La semana que viene, por falta de médicos, los días 24, 26, 27 y 28 no habrá consulta médica en ninguno de los centros de salud de la Zona Básica (Peralta, Falces, Funes y Marcilla), solamente se atenderán urgencias. Rogamos a la población que no acuda al centro de salud si no es una urgencia, no se darán otro tipo de citas médicas. Disculpen las molestias”.

SEGUNDO MENSAJE: 17.24 horas

Mensaje de rectificación, difundido también en el WhatsApp municipal de Peralta: “Ante la información difundida sobre la atención sanitaria en la Zona Básica de Peralta los días del 24 al 28 de julio, la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea manifiesta: 1- Esta información no ha partido de la Dirección Asistencial del equipo. 2- La semana del 24 al 28 de julio se dispensará atención médica en los tres consultorios y en el centro de salud de la zona. 3- Se dará atención médica y de enfermería, tanto ordinaria como urgente, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Lamentamos la alarma injustificada que esta información no ajustada a la realidad haya podido crear en la población de la Zona Básica. Pamplona/Iruña, 19 de julio de 2023”.