Antonio Sánchez de Boado de la Válgoma, abogado tafallés

El pasado día 4 falleció a los 83 años el abogado Antonio Sánchez de Boado de la Válgoma. De familias oriundas de Cataluña y Galicia se establecieron en Tafalla cuando el padre fue destinado a la secretaría de su Juzgado, arraigándose en la capital del Cidacos con el trabajo, los estudios y matrimonios de sus hijos Mari Carmen con Nicolás Iribas y Antonio con María Teresa Esquíroz, ambos de pura cepa tafallesa. Su hijo Manuel se estableció en los EEUU y el diplomático Carlos, condiscípulo en el Instituto Ximénez de Rada de Pamplona, recorrió el mundo en su misión de embajador de España. A ellos y a sus hijos Carolina y Maiorga, Carlos y Carolina, mi magnífica alumna en la UPNA, María y Javier, y nietos Manuel, Lucía y Marina, transmito el pésame y condolencia del compañero y amigo.

Antonio, como su abuelo, padre, hermanos, hija María y nieta Lucía, fue un jurista, un hombre de Derecho que practicó los preceptos de Ulpiano: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (vivir honestamente, no perjudicar a otro, dar a cada uno lo suyo). Con toda razón se puede decir de su vocación y profesionalidad que, como aconsejaba el romano, se le podía llamar “sacerdote”, porque “adoramos la justicia y profesamos el conocimiento del bien y de la equidad, separamos el bien del mal, distinguimos lo lícito de lo ilícito, buscamos el bien no sólo con el miedo, sino también con las recompensas, practicando una filosofía verdadera, no fingida”. Siempre ejerció la profesión defendiendo y buscando la justicia, el arte de lo bueno y equitativo, con conocimiento de lo justo y lo injusto, recta conciencia e intención.

Su vocación de servicio a la sociedad se manifestó en su compromiso colegial en el de abogados de Tafalla desde 1971 siendo vocal de su junta y decano hasta 2005. Fue miembro reconocido por parte del Consejo General de la Abogacía Española con la Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. Miembro del Colegio de secretarios municipales de Navarra, simultáneo el ejercicio profesional con la secretaría de municipios como Pitillas.

Como jurista de convicciones liberales y democráticas en la Transición formó parte de la UCD, siendo candidato a la alcaldía de Tafalla y, aunque no resultó triunfante, asumió responsablemente su compromiso ejerciendo de concejal en la primera corporación democrática. Siguió el consejo de Ortega: “En la lucha hay que entrar dispuesto a todo, a la derrota y al fracaso, los cuales son, no menos que la victoria, caras que de pronto toma la vida”.

Lo vivió como una experiencia más en su vida, a pesar de las dificultades, enfrentamientos e, incluso, amenazas que sufrió. Mantuvo su compromiso con lo que UCD representaba aceptando la secretaría en Navarra hasta la disolución y liquidación del partido, que le proporcionó la satisfacción del deber cumplido contribuyendo a establecer la democracia en España.

Con la serenidad que tuvo a lo largo de su vida, Antonio ha luchado con la enfermedad porque, con el poeta: “No quiero morir nunca, no resigno mi cuerpo / a ser tan vano tronco de enrojecida savia, / a ser sobre la tierra algo que no la sabe / cuando el mundo, a los vivos, bajo los cielos canta” (J.L. Hidalgo)

A lo largo de una vida fecunda Antonio ha tenido a su lado a María Teresa, que ha sido su apoyo y sostén para hacer posibles sus vocaciones. Hoy Antonio le está diciendo desde su gloria en las estrellas, como recogió la carta atribuida a San Agustín: “Te espero… No estoy lejos, justo del otro lado del camino… Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas”.

A él deseamos que descanse en paz, y a quienes lloráis su pérdida que lo toméis como ejemplo de entereza y vida, porque la suya no ha sido estéril.

El autor es compañero y amigo del fallecido.