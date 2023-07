Dimite un edil del PSN en Olite por diferencias con su partido

Carmelo Pérez Martínez, veterano concejal del Ayuntamiento de dimitido como edil y también se ha dado de baja del partido. Unos hechos que él mismo confirmó este martes por la tarde a este periódico aunque no quiso hacer más declaraciones sobre los motivos que le han llevado a adoptar esta decisión tan solo unos días después de haberse constituido el nuevo ayuntamiento el pasado 17 de junio. , veterano concejal del Ayuntamiento de Olite por el PSN , hacomo edil y también se ha dado de baja del partido. Unos hechos que él mismo confirmó este martes por la tarde a este periódico aunque no quiso hacer más declaraciones sobre los motivos que le han llevado a adoptar esta decisión tan solo unos días después de haberse constituido el nuevo ayuntamiento el pasado 17 de junio.

De 76 años, Pérez acumula una amplia trayectoria municipal en el consistorio olitense. La pasada legislatura estuvo al frente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona, cargo que también ha dejado tras presentar su dimisión. En las pasadas elecciones, el PSN obtuvo dos ediles y Pérez figuraba como número dos. Tras su salida, será Mª Carmen Real, quien concurrió como número tres, la que ocupe su puesto en el salón de plenos olitense.

Aunque el edil no quiso profundizar en las razones que le han llevado a presentar su dimisión podría ser la decisión de su partido de rechazar la alcaldía que UPN habría ofrecido al PSN durante las negociaciones previas a la constitución del ayuntamiento la que podría haber sido el detonante. El 17 de junio los socialistas votaron a favor del candidato de Agrupemos Olite, Josu Echarri, que logró la alcaldía. UPN había logrado cuatro representantes en los comicios y el PP uno. Este martes, Jorge Bacaicoa, portavoz del PSN de Olite, no quiso profundizar en el asunto. Lamentó la dimisión de Pérez a quien definió “como un gran amigo” y agradeció el “buen trabajo que ha desempeñado en el consistorio”. Achacó la dimisión a una decisión personal y aseguró que le pilló. “No comparto su decisión, la respeto. Se dicen muchas cosas por ahí pero yo no soy nadie para dar explicaciones por una decisión ajena. Tengo una gran amistad con Carmelo que espero mantener”, concluyó.