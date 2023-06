UPN reclama el acta a los tres concejales de Puente la Reina que votaron a Bildu

Yolanda Tejero y la número 4, Carmen Soto, las dos afiliadas a Pachi Pérez, con quien se reunieron por la mañana en la sede del partido en Puente. Alberto Aceldegui defendió durante la reunión que el acta le pertenece. Su intención es seguir en la nueva corporación como no adscrito. Cuando las dos afiliadas oficialicen su baja del partido, el expediente de expulsión anunciado el mismo sábado por UPN continuaría aunque ya sólo con Aceldegui. En el encuentro de este domingo también participaron varios miembros de la agrupación municipal y los dos miembros de la lista, los dos independientes, que tras las dos dimisiones entrarían en principio en la nueva corporación: Carmen Esain Moreno y Francisco Martínez Nicolás. El sorpresivo voto de tres de los cuatro concejales del grupo municipal de UPN en Puente la Reina que el sábado votaron a favor de la candidata a la alcaldía por EH Bildu ya ha provocado las primeras bajas. La cabeza de listay la número 4,, las dos afiliadas a UPN , pusieron este domingo por la mañana su carné a disposición del partido y este lunes presentarán su dimisión como concejalas en el Ayuntamiento. Así se lo trasladaron al secretario de Organización de UPN,, con quien se reunieron por la mañana en la sede del partido en Puente. UPN les reclamó a los tres su acta de concejal, pero aunque las dos afiliadas lo harán este mismo lunes el tercer concejal, el independientedefendió durante la reunión que el acta le pertenece. Su intención es seguir en la nueva corporación como no adscrito. Cuando las dos afiliadas oficialicen su baja del partido, el expediente de expulsión anunciado el mismo sábado por UPN continuaría aunque ya sólo con Aceldegui. En el encuentro de este domingo también participaron varios miembros de la agrupación municipal y los dos miembros de la lista, los dos independientes, que tras las dos dimisiones entrarían en principio en la nueva corporación:

Pachi Pérez, secretario de Organización de UPN: "Se han saltado todas las líneas rojas"

“Desconozco si había un acuerdo o no. No me lo han dicho. Tampoco hubo ninguna comunicación previa al partido. Pero sí hay un hecho cierto, constatado y verificado: una votación que no tiene cabida y con la que se han saltado todas las líneas rojas. Todos sabían que con EH Bildu no se podía ni negociar ni sentarse a hablar ni aceptar nada, y muchísimo menos votar una alcaldía que no hacía falta. Como partido debemos actuar contra quienes lo han hecho”.