Tafalla registra hasta septiembre 20 denuncias por violencia hacia mujeres

denuncias por violencia contra las mujeres. Entre los meses de enero y septiembre de este año se han interpuesto en Tafalla veinte. Una cifra ésta que, según explica Goizeder Juango, concejala de Igualdad del consistorio tafallés, es similar a las de los años anteriores. La mayoría de las mujeres que interpusieron una denuncia por este motivo, el 55%, tienen edades comprendidas entre los 30 y los 49 años mientras que el 20% están entre los 18 y los 29 años. Un 15% de las denunciantes se encuentran entre 50 y 64 años mientras que el 10% de las denuncias corresponden a menores de edad.

En cuanto al perfil del agresor, el 50% de los hombres denunciados tiene también entre 30 y 49 años; el 20%, entre 18 y 29; y el 25% de los denunciados está en la franja de edad comprendida entre los 50 y los 64 años. En referencia al tipo de maltrato, son el físico y psicológico los más frecuentes ya que figuran en el 50% de los casos. Por detrás, en el 20% de los casos, se recoge en las denuncias maltrato relacionado con la violencia sexual y la agresión psicológica. En el 10%, la denuncia vino motivada por el quebrantamiento de la orden de protección.

En la mayor parte de los casos denunciados, un 75%, los casos son pareja o ex pareja mientras que en un 15% no existía relación alguna entre ambas personas. “Tafalla no está libre de la violencia contra las mujeres y esta realidad objetiva indica que debemos seguir trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres a través de la sensibilización social así como avanzar en la atención a las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno más próximo”, remarcó la concejala. En este contexto, un año más, el área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla, en colaboración con asociaciones feministas locales y entidades, ha diseñado una campaña con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Las acciones y actividades previstas, indicó Goizeder Juango, se desarrollarán bajo el lema ‘Existe y hay responsables’. En este sentido, recordó la concejala la aprobación por parte del ayuntamiento en el último pleno de una declaración institucional que, indicó Juango, incide en que es necesario “volver a subrayar que la violencia sí tiene género y que, además, se trata de una violencia estructural y arraigada en la sociedad”. Así, entorno a esta fecha, el consistorio ha organizado varias actividades entre las que hay varios talleres, demandados por la propia juventud, una exposición o una obra de teatro en euskera. La programación se extenderá hasta el próximo mes de enero.

El grueso de actos, no obstante, se concentra en torno al 25 de noviembre. Ése día, a las doce, se procederá en la plaza a la lectura de la declaración institucional. Para la misma jornada, el movimiento feminista de Tafalla ha organizado varias actividades como un pegado de cartulinas y pegatinas en el quiosco de la plaza con los mensajes que la ciudadanía quiera imprimir. Por la tarde, a las 19 h., habrá un cuentacuentos infantil en la plaza y a las 20 h. tendrá lugar una concentración a la que seguirá una manifestación que discurrirá por Severino Fernández, las calles Escuelas Pías, Mayor y República Argentina antes de dirigirse de nuevo a Severino Fernández para terminar otra vez en la plaza.