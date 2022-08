Savia nueva en la comparsa de Tafalla

comparsa de gigantes y cabezudos de Tafalla se ven muchas caras nuevas estos días. Son nuevas dentro de la comparsa pero estos jóvenes no son novatos en lo que a bailar gigantes se refiere. Cerca de una decena de jóvenes han pasado a engrosar el colectivo de los más grandes de Entre los integrantes de lase ven muchas caras nuevas estos días. Son nuevas dentro de la comparsa pero estos jóvenes no son novatos en lo que a bailar gigantes se refiere. Cerca de una decena de jóvenes han pasado a engrosar el colectivo de los más grandes de Tafalla de cara a estas fiestas. Un paso que alivia el esfuerzo que durante siete días llevan a cabo quienes se meten a bailar debajo de las seis figuras y, al mismo tiempo, garantizan el relevo generacional de la comparsa tafallesa que, con las nuevas incorporaciones, ronda los cuarenta integrantes.

Javier Ezquerro, uno de los responsables del colectivo, explicaba que esta nueva remesa de jóvenes que han entrado, con edades que oscilan entre los 16 y los 18 años, proceden de otra comparsa tafallesa, la de Asier Marco. “Les planteamos hace algún tiempo la posibilidad de bailar con nosotros y la verdad es que se mostraron encantados”, asegura Ezquerro, que aclara que no se ha producido una fusión entre ambas comparsas si no que se coordinan de tal manera para no coincidir en las salidas en Tafalla. “De esta forma garantizamos que salga cualquiera de las dos y tenga giganteros suficientes”, indicaba.

Uno de los jóvenes que ha pasado a engrosar la fila de la comparsa de Tafalla es Urtzi Caballero. Tiene 17 años y comenzó a bailar gigantes hace casi una década. El paso de una comparsa a otra, asegura, no ha resultado complicado. “Al final llevo muchos años bailando gigantes. Sí que se nota que son diferentes. En los de Asier Marco la estructura es distinta y el peso está más repartido. En estos otros se concentra más en la cabeza”, contaba este tafallés que se mete a bailar a diario en el gigante negro.

Estíbaliz Esquíroz, una de las pocas mujeres con que de momento cuenta la comparsa, no ocultaba su satisfacción por el crecimiento experimentado. “La verdad que es un gustazo poder contar con tantos chicos jóvenes, nos hace mirar al futuro tranquilos. Somos afortunados porque en otras comparsas tienen más problema para encontrar relevo”, decía. Ahora mismo, los integrantes más jóvenes de la comparsa rondan los 11 años. Desde esa edad y hasta los 16 se encargan de portar los cinco cabezudos y dos zaldikos. A partir de esa edad ya pueden empezar a bailar gigantes. “De hecho es el paso natural, prácticamente todos los que llevan cabezudos pasan después a los gigantes”, aseguraba.

Tanto Esquíroz como Ezquerro remarcaban la ilusión de poder ver a los más grandes de Tafalla en las calles estos días que para muchos niños y niñas están siendo los de un primer encuentro con las figuras. La pandemia había impedido poder conocerlos ‘en persona’ aunque gracias a los vídeos y las redes sociales sí que les habían podido ver bailar. “Está siendo muy bonito. Muchos niños y niñas están viviendo sus primeras fiestas y su primera toma de contacto con la comparsa”, coincidían. La acogida de estas primeras jornadas, agradecían, ha sido muy buena aunque el guión oficial que marca estos días limita las salidas y los bailes. Será a partir de este miércoles cuando los recorridos se amplían en horario y llegan a otras partes de Tafalla.

Así, durante los días de fiestas que todavía restan la comparsa visitará las residencias de ancianos de la localidad e intentará llegar a barrios más alejados. “Las visitas a las residencias son siempre muy bonitas y emotivas y también nos gusta intentar llegar a otras zonas de Tafalla más alejadas donde la fiesta se vive menos. En algunos casos hay gente que no puede salir y si nos acercamos nosotros con asomarse a la ventana les alegramos el día”, contaba Esquíroz. Este miércoles, de momento, escoltarán a todos los pequeños tafalleses que recibirán su primer pañuelo, serán los de las tres últimas quintas.