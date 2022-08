Valtierra se sumerge en la fiesta

Se acabó la cuenta atrás de los valtierranos para celebrar sus fiestas de San Ireneo. Tras dos años de parón por la pandemia, este miércoles a las 12 horas se iniciarán los festejos mayores de la localidad, que se extenderán hasta el miércoles 24.

Los encargados de lanzar el cohete serán los quintos del 2000, 2001 y 2002, que no pudieron disfrutar de sus correspondientes homenajes en los años anteriores debido a la pandemia. Ahora se premia su paciencia durante el confinamiento y recuperarán, además, las fiestas en las que debían ser protagonistas, algo que también ocurre con quienes cumplen 45 años, los quintos de 1977, a los que se unirán los de 1976 y 1975 en actos como la procesión de mañana.

En unas fiestas en las que se ha aumentado el presupuesto considerablemente (100.000€ más en un total de unos 240.000 o 250.000), el alcalde Manuel Resa aprovechó para enviar un mensaje a vecinos y visitantes: “Que disfruten todo lo posible pero sin perjudicar a los demás. Y a los de fuera, que vengan a Valtierra. Esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos”.

Manuel Resa (NA+) “Estas fiestas van a ser mejores. La gente se lo merece”

“Madre mía, me ha tocado de todo: pandemia, riadas, el incendio... No sé qué más puede pasar”. Con estas palabras resume Manuel Resa Conde, alcalde de Valtierra, los tres primeros años de su estreno en el cargo, aunque, ahora, espera con ganas el inicio de las fiestas, que comenzarán hoy a las 12 horas con el lanzamiento del cohete.

¿Qué presupuesto tienen las fiestas?

Creo que al final oscilará entre 240.000 y 250.000 euros.

Son casi 100.000 más que los 157.000 de 2019.

Han influido dos cosas. Por un lado, la subida de precios. Se han disparado las vacas, las ambulancias, las orquestas... Y, luego, hemos querido meter más cosas en el programa porque es un año excepcional tras no celebrarse dos años.

¿Alguna novedad en el programa?

Las fiestas se centran en las orquestas, las vaquillas, actos para niños mayores, las mujeres, las peñas... Lo que sí hemos hecho es más almuerzos, vacas por la noche, más actuaciones para los niños. Hemos subido el gasto en casi todo para tener unas fiestas mejores porque la gente se lo merece, sobre todo los jóvenes. Dos años sin fiestas han sido un palo.

¿Cómo ve a los vecinos?

Se está viendo que en todas partes está habiendo una explosión en las fiestas. Y en Valtierra también hay muchas ganas. Creo que van a ser unas fiestas bastante fuertes.

Son ya tres años de legislatura. ¿Han desarrollado muchos proyectos?

Pues puedo decir que hemos cumplido todo. Hemos bajado impuestos, desde la contribución al agua, el ICIO, los de obras... todos los que son de competencia municipal. Y cumplimos con la promesa de comprar un terreno para polígono industrial, se ha hecho el paseo de la Fuente, una ruta saludable, las pistas de pádel, un parking de autocaravanas que ya funciona aunque faltan algunos detalles por terminar, se va a cambiar el césped del campo de fútbol, se están haciendo vestuarios nuevos, se cambiaron las luces y hemos instalado mucha iluminación Led en el alumbrado público.

También tienen una apuesta importante por el turismo.

Queremos instalar una tirolina y estamos a la espera de la respuesta del Gobierno foral, que todavía no nos ha contestado. También vamos a ayudar en todo lo que se pueda a autónomos que quieran montar negocios relacionados con el turismo, promover el senderismo, rutas de BTT, hasta pensamos algo relacionado con el parapente. Tenemos una situación privilegiada junto a Bardenas, Sendaviva y el Ebro, y buscamos que los turistas se queden más de un día.

Otra inversión importante es el pabellón multiusos.

El concurso se quedó desierto y algunas empresas nos dijeron que los precios no estaban actualizados. De 1,1 millones lo hemos aumentado a 1,8 y esperamos que se inicie hacia otoño con 8 meses de obras. Lo financia el Ayuntamiento porque no tenemos subvención del Gobierno, aunque sí la ha dado a otros pueblos. Parece que los ‘colores’ importan, aunque digan que no. Servirá para todo tipo de actividades, desde comidas a conciertos, actuaciones... Es necesario.

¿Se volverá a presentar las próximas elecciones?

Creo que sí. Me falta algo importante que me puse como meta: atraer empresas. Es mi apuesta y para eso compramos un terreno de 60.000 m2 que vamos a urbanizar para que si una empresa está interesada lo tenga disponible.