La feria de Tafalla, en el aire al quedar desierta la licitación de la plaza

A menos de dos meses del inicio de las fiestas de plaza de toros de la localidad está sin gestor. El pasado viernes por la noche finalizó el plazo de licitación y ninguna empresa ha concurrido, tal y como confirmó el concejal de Festejos, Jacinto Goñi. Se abre ahora un escenario incierto de cara a la organización de la feria taurina en la ciudad del Cidacos y de los encierros. Desde el ayuntamiento, el edil de Festejos ayer se limitó a decir que "se estudiará la situación para ver qué se puede hacer" sin poder concretar todavía nada más.

La plaza de toros de Tafalla, datada en 1888, se ha visto obligada a reducir su aforo de cara a las próximas fiestas para poder abrir. De las 3.600 personas para las que aproximadamente tiene capacidad, podrá acoger a 1.495, Es la condición que le ha puesto el departamento de Interior para permitir la apertura. Un hecho éste que podría haber sido el motivo por el que la licitación ha quedado desierta y que viene motivado por que la instalación no cumple una normativa del año 1992 referente a la seguridad en la evacuación. La situación no es nueva para el coso tafallés que ya tuvo que ‘lidiar’ con ella el pasado mes de octubre con motivo de las ferias de la localidad. Entonces, el ayuntamiento, tras dos años sin fiestas, organizó un programa festivo que incluía la celebración de dos encierros y dos festejos taurinos. Ya entonces, hubo que reducir el aforo para su celebración. Entonces tampoco había empresa gestora de la plaza de toros ya que la concesión anterior había concluido y la situación de pandemia con sus respectivas restricciones no propició la redacción del pliego.

En ese momento, el ayuntamiento llegó a un acuerdo con la empresa Macua, que ya había gestionado la empresa con anterioridad, para la organización de los encierros y los festejos. Una fórmula, la del acuerdo con algún empresario del sector, que podría reeditarse ahora para que la ciudad del Cidacos reedite su feria y sus encierros, uno de los pilares del programa festivo aunque ayer desde el área de Festejos no concretaron más. Se presentan por tanto días decisivos para solventar la situación.

El consistorio tafallés invirtió el año pasado más de 100.000 euros en adecuar el coso a la normativa anti incendios y en reparar la cubierta de la casa de los pastores. Es por eso que se han mostrado muy críticos con el departamento de Interior por exigir ahora una normativa del año 1992 que hasta ahora no se había pedido y que, como la de Tafalla, no cumplen otras plazas navarras. Es el caso de la de Estella, que se encuentra en la misma tesitura -debe reducir de forma drástica su aforo- y que aunque sí que cuenta con una empresa que la gestiona en estos momentos todavía desconoce el cartel de la próxima feria taurina que, para estas fechas, otros años ya era público.

Este escenario ha levantado las quejas entre el sector taurino de Navarra que ha decidido trasladar su inquietud al Gobierno foral, algo que hará en una reunión que previsiblemente tendrá lugar a finales de esta semana. Representantes de la Federación Taurina de Navarra, ganaderos y empresarios del sector se reunirán con responsables del departamento de Interior. A ellos quieren trasladar su preocupación ante la proximidad de la temporada festiva por una normativa que, además, va a aplicarse a partir del 1 de agosto, lo que consideran que tampoco es justo porque afectará a algunas ferias mientras que las desarrolladas en julio no deben preocuparse por la normativa este año. Su intención, en la reunión, es plantear una moratoria en la aplicación del decreto de 1992.