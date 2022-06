El mensaje en la botella llegó 21 años después

pasado jueves 23 de junio Ángel Luis Pérez Izurriaga acudió a pescar cangrejos al río Aragón. Fue al mismo sitio de siempre, un lugar entre fuego había arrasado parte del paisaje de Gallipienzo por el que con tanta frecuencia suele pasear. Mientras preparaba los reteles para la captura de los cangrejos observó que entre unas ramas había una botella y se percató que dentro tenía un papel. “Pensé que sería un mensaje así que la cogí, la metí al zacuto y seguí preparando. Cuando acabé la abrí y la leí”, cuenta. El23 de junioacudió a. Fue al mismo sitio de siempre, un lugar entre Gallipienzo Carcastillo . Este vecino de Olite cuenta que era un día triste porque elparte del paisaje de Gallipienzo por el que con tanta frecuencia suele pasear. Mientras preparaba los reteles para la captura de los cangrejos observó que entre unas ramas había unay se percató que dentro. “Pensé que sería un mensaje así que la cogí, la metí al zacuto y seguí preparando. Cuando acabé la abrí y la leí”, cuenta.

La carta la habían escrito cuatro amigos del pueblo navarro de Artajo el 1 de enero de 2001. Contaban en la misiva que escribían la carta porque pensaban que llegaría a manos de alguien y que esperaban que, quien la recibiera, contestase mandando otro mensaje. Decían además que tenían entre siete y doce años de edad. “La verdad que leerla me alegró el día, nunca había encontrado un mensaje dentro de una botella”, indica Pérez.

De vuelta en Olite contó la historia que, posteriormente, comenzó a difundirse de boca en boca y a través de redes sociales. Fue así como, señala Ángel Luis Pérez, a través de Facebook una de las niñas, hoy ya mujer, que escribió esa carta se reconoció como una de las autoras. “Es bonito, hoy con toda la tecnología puedes hasta encontrarte. De hecho, al hacerse público el hallazgo de la botella me llamó un antiguo compañero de trabajo y me dijo que su hijo era otro de los niños que la escribió”, relata Pérez que, de momento, no tiene previsto escribir y lanzar otra carta.