La ubicación del parque de bomberos divide al Ayuntamiento de Tafalla

nuevo parque de bomberos comarcal en ubicación elegida para instalarlo. El ayuntamiento propuso dos parcelas al Ejecutivo foral, una junto al campo de hierba artificial en la zona deportiva y otra, conocida como la de los ochos, en la parte más alta de la AR-2. El no cuenta con el respaldo de toda la corporación. EH Bildu, grupo que ostenta la alcaldía, así como el PSN, Geroa Bai e IU apoyan el emplazamiento pero NA+ e IT se posicionan en contra. La próxima construcción de unen Tafalla es una noticia aplaudida por todos los grupos municipales de la ciudad del Cidacos pero no ocurre lo mismo con laelegida para instalarlo. El ayuntamiento propuso dos parcelas al Ejecutivo foral, una junto al campo de hierba artificial en la zona deportiva y otra, conocida como la de los ochos, en la parte más alta de la AR-2. El Gobierno de Navarra se decantó por la primera y la decisión. EH Bildu, grupo que ostenta la alcaldía, así como el PSN, Geroa Bai e IU apoyan el emplazamiento pero NA+ e IT se posicionan en contra.

En el pleno de este martes, el último de los puntos del orden del día era precisamente la aprobación del convenio de colaboración entre el departamento de Interior del Gobierno foral y el ayuntamiento para la implementación de un nuevo parque de bomberos, un convenio que ya el pasado lunes la presidenta María Chivite anunció que se firmaría el próximo 8 de abril.

El debate sobre el convenio se prolongó durante más de una hora y media. El concejal de Deportes, Ignacio Moros (IT), se mostró muy crítico con la decisión adoptada y con el alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), al cual afeó no haber puesto “todas las cartas sobre la mesa” alegando falta de información en todo el proceso. Moros justificó el sentido contrario de su voto alegando los posibles problemas que podría suponer el tener que cambiar el uso de la parcela aunque los informes indican que podría no ser necesario. Aludió también a los problemas de inundabilidad que pudiera tener el emplazamiento elegido y lamentó la imposibilidad de un futuro desarrollo deportivo.

La portavoz de NA+, Amaya Orduña, quiso recalcar que, pese al voto negativo al convenio, su grupo es consciente de la necesidad de construir un nuevo parque. “Las instalaciones actuales son insuficientes”, dijo. Argumentó la decisión de la coalición de votar en contra también en la inundabilidad, el desarrollo deportivo y la opinión contraria que han manifestado, según dijo, varios de los clubes deportivos locales. Lamentó Orduña que un tema “de tal importancia” no contase con el consenso de toda la corporación.

El alcalde, Jesús Arrizubieta, contestó a todos estos argumentos asegurando que los informes jurídico, económico, urbanístico y de Protección Civil que acompañan al expediente del convenio “no reflejan posicionamiento alguno contrario a la legalidad”. Explicó que el convenio establece el compromiso municipal de aportar una parcela de 4.875 metros cuadrados y que, pese a la construcción del parque de bomberos, Tafalla seguirá contando con espacio suficiente -más de 20.000 m2- para desarrollar la zona deportiva. Reiteró que la parcela se encuentra fuera de la zona inundable para una crecida con periodo de retorno de 100 años y parcialmente inundable para una crecida con periodo de 500 años. Insistió además que se ha facilitado a todos los grupos la información disponible.

La portavoz socialista, Esther Iso, lamentó que se intenten poner trabas a un proyecto “ilusionante” y que cumple con todos los requisitos y en la misma línea se expresaron Amaia Jaurrieta (Geroa Bai) y Soco Ojer (IU), quienes añadieron que esta dotación supondrá un refuerzo en el objetivo de Tafalla de posicionarse más como cabecera de comarca. El nuevo parque de bomberos debería estar en funcionamiento en el plazo máximo de cuatro años y las previsiones apuntan a iniciar las obras a principios de 2023.

Diez clubes deportivos en contra de la ubicación

Aunque el debate en sesión plenaria no se produjo hasta este martes, la ubicación del nuevo parque de bomberos era un tema que lleva varios meses sobre la mesa. Su emplazamiento en el entorno de la ciudad deportiva no ha gustado a varios clubes y diez de ellos han suscrito un comunicado en el que exponen los motivos de su desacuerdo. Los firmantes de este documento son la Peña Sport, la Peña Pelotazale San Sebastián, el Club Arco Tafalla, la Sociedad de Montaña Alaiz, el Club Trofeo Cidacos, el Tafatrans, el Club Balonmano Tafalla, el CAD Tafalla de Atletismo, el pádel y el club de gimnasia rítmica.

En el documento, todos dicen “entender” la necesidad de construir un nuevo parque de bomberos, iniciativa que apoyan, pero rechazan la ubicación elegida “ya que afectará negativamente a las prácticas deportivas actuales y futuras”. Exponen también los motivos por los que les parece “inadecuada” la parcela elegida. Aseguran que imposibilita “para siempre” el desarrollo completo de la ciudad deportiva, indican que es inundable y, finalizan, apuntan a la existencia de alternativas que cumplen los requisitos para albergar el nuevo parque de bomberos.