La atención sanitaria, pieza clave en la lucha contra la despoblación en la Zona Media de Navarra

Comunicación, educación y sanidad. Tres pilares básicos que permiten sostener a los pueblos y que hay que reforzar en la tan mencionada últimamente lucha contra la despoblación. Así lo entienden desde el Valle del Aragón con una población entre todos los municipios que lo conforman que ronda las 5.000 personas y desde el cual “pelean” por reforzar estos tres pilares. Así lo explica Jesús Luis Caparroso, alcalde de Los sanitarios no quieren venir a los entornos rurales. Esto no es nuevo para nosotros pero entendemos que la pandemia ha venido a ser la puntilla, el colofón para la situación sanitarios”, define. Tres pilares básicos que permiten sostener a los pueblos y que. Así lo entienden desde el Valle del Aragón con una población entre todos los municipios que lo conforman que ronda las 5.000 personas y desde el cual “pelean” por reforzar estos tres pilares. Así lo explica Jesús Luis Caparroso, alcalde de Santacara . Recuerda cómo “hace muchos años” hubo un tiempo en el que pudo llegar a hablarse de estabilidad de médicos. Algo que, sin embargo, quedó en el pasado. “. Esto no es nuevo para nosotros pero entendemos que la pandemia ha venido a ser la puntilla, el colofón para la situación sanitarios”, define.

Escéptica también se muestra la alcaldesa de Mélida, Valle Coca, sobre la posibilidad de cubrir la plaza en el consultorio de la localidad, en el que actualmente se pasa consulta de 11.30 a 14 h., de lunes a viernes. “La plaza está vacante y son los médicos de la zona los que la cubren adecuando sus horarios”, explica. Agradece la alcaldesa de Mélida la rehabilitación en 2020 del consultorio local que ha permitido una mejor atención y protección de la intimidad del paciente y que propició durante la pandemia habilitar una sala covid.

Reconocen desde los pueblos del Valle del Aragón la labor desempeñada por los sanitarios durante la pandemia, que extendieron sus jornadas laborales y ampliaron sus horas de guardia. Se muestran conscientes de que la falta de atención presencial, imprescindible en algunos momentos, ha afectado especialmente a municipios como los suyos con población mayormente envejecida y es por eso que abogan por, poco a poco, restablecer la presencialidad.

Y en este afán de proteger y mejorar la atención sanitaria miran desde el Valle del Aragón con optimismo y esperanza al proyecto de nuevo centro de salud previsto en Carcastillo, localidad desde la cual se atiende algunos servicios para los pueblos de Mélida, Santacara, Murillo el Fruto y Figarol, y que podría ser una realidad en 2023. “Este nuevo centro podría permitir ampliar servicios a futuro aunque a día de hoy no hay nada concreto en este sentido”, avanzó Javier Igal, alcalde de Carcastillo, quien, se mostró consciente de las dificultades añadidas que la pandemia ha puesto sobre la mesa en la Atención Primaria.

Volvió a insistir Igal, como hacen también los alcaldes de otras zonas básicas cercanas, en la importancia de incentivar de alguna manera las plazas sanitarias en entornos rurales. “Hay que motivar, incentivar o como se quiera decir pero algo hay que hacer sí o sí”, incidió. Una afirmación refrendada por su homólogo en Santacara. “Las plazas se cubren sí pero, ¿por cuánto tiempo? Habría que exigir un compromiso de mantenimiento del puesto durante un mínimo de tiempo”, propone Caparroso, a quien no convence el argumento que se les ha trasladado desde la Administración que alude a la falta de profesionales médicos. Recuerdan desde estos municipios que si se resiente la Atención Primaria en la zona se agudizará la despoblación. “Queremos que los pueblos no se mueran pero si no hay servicios la gente se marchará”.

Una zona básica sin profesional de pediatría

Dice Jesús Luis Caparroso que, pese a las demandas que plantean sobre la mesa, la población está bien atendida pero insiste en que en el día a día se perciben determinadas cuestiones que podrían intentar mejorarse. Es el caso, apunta, de la especialidad de pediatría. En una población total de la zona básica con 5.000 personas aproximadamente, los menores no cuentan con un profesional de pediatría. “No quiero decir que no estén bien atendidos por que los médicos de familia les atienden muy bien, sin desmerecer a nadie, pero para algo una especialidad orientada exclusivamente a niños”, apunta el alcalde santacarés. En este sentido, confían en que el nuevo centro de salud de Carcastillo podría traer consigo una plaza de pediatría para atender a los niños y niñas.