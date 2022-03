Apuesta por incentivar las plazas de sanitarios en las zonas rurales de la Zona Media de Navarra

“Los cuatro ayuntamientos, Peralta, Marcilla, Falces y Funes, hicimos un esfuerzo muy importante”. Lo dice Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, al recordar cómo los cuatro municipios que conforman la zona básica de salud de Peralta estuvieron durante cinco meses pagando un taxi diario, de ida y vuelta desde Pamplona, para que un profesional de pediatría pudiera atender a la población infantil de la zona. Cada mes abonaba el desplazamiento uno de los pueblos y Peralta lo hizo dos meses ya que su población es mayor.

Ahora mismo, a falta de la resolución de la OPE de Pediatría, la atención a los más pequeños se está prestando pero en el último año han sido varios los momentos en que el servicio ha estado “en el aire” aunque finalmente, de una forma u otra, se consiguió que no se dejara de prestar la atención. Un ejemplo, el de pediatría, que en la zona básica se viene repitiendo con mucha frecuencia y no solamente debido a la pandemia. El principal motivo, incide el alcalde peraltés, es la falta de profesionales que apuesta por cubrir las zonas rurales para ejercer su profesión de una forma más o menos continuada. “Este problema no es de ahora, nosotros lo venimos padeciendo desde hace mucho si bien es cierto que en los últimos tiempos se ha podido agudizar”, constata Castillo.

Una afirmación que respalda el alcalde de Funes, Ignacio Domínguez. Ahora mismo, respira, la situación se encuentra mejor pero, recuerda, que ha habido momentos muy complicados en que la falta de médicos por determinados motivos tardaba en cubrirse. Motivo éste que llevó a iniciar una recogida de firmas en la localidad. Una iniciativa ésta que también se llevó a cabo en la vecina localidad de Marcilla. En ambos pueblos buscaban recabar apoyos para demandar mejoras en la Atención Primaria. En el caso de Marcilla denunciaban que en algunos momentos se ha contado únicamente con un médico -ahora ya están cubiertas las dos plazas- para atender, junto a las enfermeras, a toda la población así como a la residencia de ancianos, los sacerdotes del convenio de los Agustinos Recoletos y a los menores del centro COA de la localidad.

Desde estos pueblos reconocen una situación ahora “más tranquila” pero recuerdan también los “malos momentos” vividos durante los primeros meses de la pandemia. Una situación desconocida para todos y en la que, dentro de sus posibilidades como ayuntamientos, pusieron sus recursos a disposición de los sanitarios. Recuerdan como entonces estos profesionales debían poner sus propios vehículos para prestar la atención domiciliaria, con el riesgo que todo ello conllevaba. Por eso, algunos ayuntamientos decidieron ceder vehículos municipales para el traslado en estos servicios.

Superadas estas situaciones, desde la zona básica de Peralta reclaman “como urgente” incentivar de alguna forma las plazas rurales para atraer a los profesionales sanitarios. “Habrá que ver qué formula se puede adoptar para estas plazas de difícil cobertura porque, por una cosa u otra, siempre tenemos alguna vacante. Es necesaria una estabilidad para el buen funcionamiento del centro y la atención del paciente”, reiteró Juan Carlos Castillo.

Foro DN en Vivo sobre la Atención Primaria este jueves en Peralta

principales necesidades y reivindicaciones en materia de sanidad en la comarca serán el objeto de debate en el foro organizado por Diario de Navarra, en su formato DN en Vivo, que se celebrará este jueves en el auditorio de la casa de cultura de La situación de la Atención Primaria en la Zona Media y lasen la comarca serán el objeto de debate en el foro organizado por Diario de Navarra, en su formato, que se celebrará este jueves en el auditorio de la casa de cultura de Peralta . Dará comienzo a las 17 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Cuatro van a ser los invitados sentados en la mesa del debate. Intervendrán Dolores Chueca, médica de Atención Primaria en la zona; y Gerardo Echeverría, que dará voz a los pacientes y que también es integrante de la Plataforma por una sanidad rural digna en la zona básica de Olite. La representación institucional recaerá en el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo; y la nueva gerente de Atención Primaria, Yolanda Martínez.

Los cuatro invitados irán turnándose la palabra respondiendo a distintas cuestiones que pretenden dibujar un diagnóstico de la situación sanitaria en la comarca. Antes de finalizar el debate, se ha previsto un turno para que el público asistente al encuentro pueda tomar la palabra para expresar su opinión, explicar sus vivencias o formular preguntas sobre las cuestiones que se hayan sometido al debate previo.