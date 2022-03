Olite reitera la necesidad de reabrir las urgencias nocturnas

Tres años han pasado ya desde que el departamento de Salud del Gobierno de Navarra anunció el cierre del servicio de urgencias nocturno en Olite tras la puesta en marcha del servicio de urgencia comarcal de Tafalla. Una decisión que provocó mucho malestar en la localidad y que desde el ayuntamiento llevan tiempo intentando revertir sin, de momento, haber obtenido algún resultado favorable. Desde entonces, entre las 20 horas y las ocho de la mañana, el centro de salud olitense permanece cerrado. En su día, contaba con un profesional médico y otro de enfermería para atender las urgencias de la localidad, con una población empadronada que roza los 4.000 habitantes, pero también de los municipios de Beire, Pitillas y Ujué. tras la puesta en marcha del servicio de urgencia comarcal de Tafalla. Una decisión que provocó mucho malestar en la localidad y que desde el ayuntamiento llevan tiempo intentando revertir sin, de momento, haber obtenido algún resultado favorable. Desde entonces, entre las 20 horas y las ocho de la mañana, el centro de salud olitense permanece cerrado. En su día, contaba con un profesional médico y otro de enfermería para atender las urgencias de la localidad, con, pero también de los municipios de San Martín de Unx

Al implantarse el servicio de urgencias comarcal, los profesionales se desplazaron a Tafalla para atender allí el servicio y la UVI móvil medicalizada con la que se pasó a contar. Un servicio éste, el de la ambulancia medicalizada, que desde el consistorio olitense han aplaudido y respaldado pero que, llevan insistiendo todo este tiempo, no debe ser “a costa de eliminar un servicio tan importante a toda la población de la zona básica de Olite”. Este argumento lo repite hasta la saciedad Maite Garbayo, alcaldesa de Olite, quien ha trasladado “en multitud de ocasiones” la petición de restablecimiento al departamento.

Ante la falta de una respuesta positiva, desde el consistorio olitense también se han planteado algunas alternativas. En su día, tras la marcha del profesional médico y de enfermería de las urgencias nocturnas, el servicio se mantuvo operativo un tiempo, con una enfermera y un celador, pero la solución no se prolongó demasiado . “Ahora mismo, desde las ocho de la tarde y hasta las ocho de la mañana en Olite no hay nadie si pasa cualquier urgencia”, reitera Garbayo. Por eso, la última propuesta que se ha trasladado ha sido que la UVI móvil permanezca en Olite, con el correspondiente profesional médico y de enfermería, mientras no haya una llamada de urgencia y tenga que salir. “De esta forma, Tafalla seguiría cubierto porque en el servicio de urgencias hay personal y Olite y su zona también estarían atendidos en caso de haber una urgencia”, remarcó Garbayo. La alcaldesa recordó además que en esta zona básica hay dos residencias de ancianos, en Olite y San Martín de Unx. “No hay que olvidarse tampoco de la población flotante y de turistas que en determinados momentos es muy numerosa”, añadió.

La supresión de las urgencias nocturnas es la reivindicación prioritaria que Olite tiene sobre la mesa ahora mismo. Respaldando esta demanda se encuentra la plataforma Por una sanidad rural digna de la zona básica de Olite, que de forma habitual suele concentrarse también todos los miércoles frente al centro de salud del municipio. Gerardo Echeverría, uno de sus portavoces, defiende la necesidad de contar con una sanidad pública digna en el entorno rural. Una de las mayores reivindicaciones de este grupo de personas es la reposición del servicio nocturno de urgencias en Olite.

En este sentido, y aunque desde la plataforma insisten en remarcar que su objetivo es dar voz a la ciudadanía huyendo de signos políticos e ideologías, apoyan la lucha del consistorio por la vuelta de la atención nocturna de urgencias. Con el objetivo de hacerse oír, integrantes de esta plataforma se concentran todos los miércoles frente al centro de salud de la localidad. Además, durante noviembre y diciembre trasladaron sus protestas frente al Parlamento de Navarra. Insisten en que no están en contra de la puesta en marcha de la ambulancia medicalizada en Tafalla pero, reiteran, ello no debe conllevar la supresión de las urgencias nocturnas.