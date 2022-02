Tafalla aprueba un plan especial para regular los huertos de ocio

plan especial de huertos de ocio en los parajes de Congosto, Larrain y Las Pozas. Una normativa con la que busca regular la proliferación de este tipo de construcciones en los últimos años. El plan fue aprobado por unanimidad de toda la corporación. El alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), explicó en su intervención que el objetivo principal pasa por establecer las herramientas para llevar a cabo una adecuada regulación. Tras mucho tiempo trabajando en él, el Ayuntamiento de Tafalla aprobó este martes por fin de forma inicial elen los parajes de Congosto, Larrain y Las Pozas. Una normativa con la que busca regular la proliferación de este tipo de construcciones en los últimos años. El plan fue aprobado por unanimidad de toda la corporación. El alcalde de Tafalla,(EH Bildu), explicó en su intervención que el objetivo principal pasa por establecer las herramientas para llevar a cabo una adecuada regulación.

“El plan especial pretende, por un lado, frenar la realización de nuevas actuaciones irregulares o ilegales y, por otro, dar soluciones a situaciones ya existentes de una forma proporcional y razonable en la medida que las edificaciones y usos existentes puedan ajustarse al marco legal de una nueva regulación. Todo ello siempre bajo la premisa de que es mejor regular que castigar”, expuso el alcalde. A día de hoy, en Tafalla, repartidas por diferentes parajes, existen 549 huertas de ocio. De ellas, el 80% tiene menos de 2.000 metros cuadrados.

El suelo de los términos de Congosto, Larrain y Las Pozas, donde se emplazan estos huertos de ocio, está clasificado por el plan general de ordenación urbana de 1994 como no urbanizable de alta productividad agrícola. Posteriormente, una modificación del citado plan del año 2003 lo clasifica como suelo no urbanizable genérico y, posteriormente, los planes de ordenación territorial lo catalogan como suelo no urbanizable para su explotación natural. “Tanto la modificación del plan general como la normativa de los planes territoriales implican que para que se puedan autorizar los usos de horticultura de ocio en los tres términos es necesaria la redacción de un plan especial. Éste ha sido redactado por Deurban Abogados en colaboración con la consultora ambiental Ambere.

Explicó Arrizubieta que ahora, una vez aprobado el plan de forma inicial por parte del consistorio tafallés, será remitido al departamento de Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. “Esto es así porque no es algo exclusivo de Tafalla y debe intervenir también el Gobierno de Navarra”, argumentó. La idea del ayuntamiento es, próximamente, organizar una presentación pública del plan a todas las personas interesadas como se hizo en 2019 cuando se anunció su elaboración. Posteriormente, se atenderá de forma individual a las personas que requieran más información o aclaraciones sobre su contenido.

En la misma sesión plenaria, que se prolongó durante poco más de tres cuartos de hora y en el que no hubo más que una única intervención por parte de los portavoces, la corporación aprobó por unanimidad todos los puntos recogidos en el orden del día. Entre otras cosas, se dio el visto bueno a la aceptación gratuita por parte del Gobierno de Navarra del aseo del intercambiador de transporte público. Asimismo, la corporación respaldó la prórroga del convenio de colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media para acciones de dinamización de comercio y turismo. La concejala Soco Ojer adelantó que este año se han previsto varias acciones y propuso contemplar la creación de la figura de un técnico que trabajase en diferentes áreas.