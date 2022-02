Jon Guergué, bibliotecario de Artajona, al proyecto Poemas contra el feminicidio. Una iniciativa puesta en marcha desde las concejalías de Cultura e Igualdad del consistorio Sencillo y honesto. Con estas dos palabras se refirió, bibliotecario de Artajona, al proyecto Poemas contra el feminicidio. Una iniciativa puesta en marcha desde las concejalías de Cultura e Igualdad del consistorio artajonés y la biblioteca pública local y en colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y la Asociación de Escritores y Escritoras de Navarra. “Esta presentación no tendría que existir”, fue lo primero que dijo Guergué al presentar un proyecto que persigue, sobre todo, dignificar a las mujeres fallecidas víctimas de la violencia de género.

“Detrás de cada feminicidio hay un nombre, una familia, una historia. No queremos que ninguna mujer fallecida víctima de la violencia de género quede reducida a una cifra, a unas estadísticas. Parece que nos hemos acostumbrado a las estadísticas y eso no puede ser”, refería el bibliotecario. Explicó que el proyecto se concretará en dar forma a un libro con poemas dedicados a cada una de las mujeres que mueran víctimas de la violencia de género durante este año. “Decimos que éste es un proyecto que no tendría que existir pero como desgraciadamente este tipo de violencia está ahí queremos concienciar a la ciudadanía, dar visibilidad a las víctimas y sus historias de una forma, pensamos, menos efímera y que perdure en el tiempo. Queremos también que sea colaborativo y para ello se elaborará un registro de escritores y escritoras que quieran aportar su grano de arena”, añadió.

Para ello, Artajona cuenta con la colaboración de la Asociación de Escritores y Escritoras de Navarra, cuyos componentes amadrinarán a una víctima dedicándole un poema. Con todos los poemas que se lleguen a escribir durante todo este año se editará una publicación el próximo 2023. Silvia Marambio, vocal de la asociación, agradeció la invitación de Artajona para colaborar con un proyecto “comprometido con los derechos humanos”. “Ante la muerte siempre hay un duelo, se visibiliza esa pérdida y creemos que estos escritos que se van a dedicar a las mujeres asesinadas van a trascender de lo efímero que pueden tener otros actos de condena como las concentraciones. Vemos esta iniciativa como un proyecto de recuperación de lo humano y que pone en valor que cuando hay un asesinato, la mujer pierde la vida pero esa pérdida abarca a más personas. Esperamos que esta labor impacte en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres”, expuso. Aseguró Marambio que el proyecto impulsado en Artajona ha repercutido en la conciencia de las personas asociadas. Desde la asociación, adelantó, se crearán círculos de autores y autoras que irán invitando a otros para lograr una mayor difusión.

La concejala de Cultura de Artajona, Maite Jurío, insistió en la importancia de llevar a cabo cualquier acción que sirva para la concienciación y, sobre todo, la dignificación. “¿Qué puede aportar la cultura en la lucha contra esta lacra? Este trabajo surge de un problema que afecta de lleno a toda la sociedad y como un ejemplo de una lucha que tiene que hacerse entre todos y todas”, remarcó Jurío. Destacó de este proyecto su transversalidad y dijo de él que es abierto y que tiene en los miembros de la asociación sus primeros colaboradores pero que podrá ensancharse con más personas. Finalmente, Ana Elcano, técnica de Igualdad del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, felicitó al consistorio y la biblioteca artajonesa por la iniciativa y volvió a poner de manifiesto la necesidad de trabajar por una igualdad real desde la transversalidad. Recordó además la apuesta firme del Consorcio por un desarrollo rural igualitario