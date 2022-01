La Justicia dictamina que la ermita La Blanca de Ujué es del Arzobispado

El Ayuntamiento de Ujué ha perdido el juicio contra el Arzobispado por la ermita de La Blanca. La sentencia da la razón a la parroquia de la localidad que llevó a juicio al consistorio tras la inmatriculación del inmueble por parte de éste en el año 2019. Una noticia que el ayuntamiento ha recibido “como un jarro de agua fría”, tal y como reconoce su alcalde, Rubén Sánchez. Explica que el argumento principal esgrimido en la sentencia para dar la razón a la diócesis es que la ermita ha sido siempre un lugar de culto.

Una afirmación ésta que, añade Sánchez, el ayuntamiento no pone en duda pero lamenta que no se hayan tenido en cuenta otra serie de documentos y argumentos que, por parte del consistorio, se pusieron de manifiesto durante el juicio. “En primer lugar quiero reiterar que el ayuntamiento no dice que la ermita sea suya sino del pueblo y en su labor de defensor de los intereses de los vecinos y vecinas así lo ha reclamado”, remarcó. El alcalde recordó que la inmatriculación se llevó a cabo conforme a Derecho pues, tal y como explicó, la ermita figura en el catastro a nombre del ayuntamiento y en el inventario de bienes inmuebles. Añadió Sánchez además que se presentó el certificado de la secretaria avalando la propiedad. “Tenemos constancia de varias referencias en las que el ayuntamiento ha hecho frente a los gastos económicos y administrativos que surgían de las reformas. No hay que olvidar también que la ermita se encuentra en un terreno comunal y el ayuntamiento pagaba al párroco para que fuera a oficiar misa allí hace años en la época de la siega”, refirió el alcalde.

De todas estas afirmaciones, prosigue Sánchez, se presentó documentación en el juicio. Según dijo, la llave de la ermita ha estado siempre en el ayuntamiento hasta el último arreglo que se hizo. Es además el cuidado del inmueble una de las mayores preocupaciones del consistorio ya que, indicó, se tiene constancia de desperfectos en el tejado. “Queremos arreglarlo pero no podemos entrar. Entendemos que el Arzobispado sabrá de la situación actual de la ermita pero de momento al menos no ha hecho nada por mejorarla. Parece que solamente le importase hacerse con la propiedad”, lamentó.

Conocida la sentencia, el Ayuntamiento de Ujué debe valorar ahora si la recurre o no. Una decisión que adoptará tras reunirse y hablar con el abogado. “El cuerpo te pide hacerlo pero somos también conscientes de que nuestros recursos económicos no son ilimitados”, argumentó Sánchez quien definió como “un varapalo” la sentencia pues, tal y como transcurrió el juicio, asegura que pensaba en una sentencia favorable al ayuntamiento.