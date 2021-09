Mª Ángeles ya es hija predilecta de Falces

Este fin de semana resultará difícil de olvidar para. Desde el pasado mes de julio, la arqueóloga falcesina, de 92 años de edad, conocía que el Ayuntamiento de Falces , su pueblo, la había nombrado. Un reconocimiento por el que se ya se había mostrado muy emocionada. “Conforme una va cumpliendo años, se va acomodando a una vida sencilla y llena de rutinas. Una ya no quiere aventuras. A mi edad, es lo que me da serenidad. Las cosas que me gustan son las cercanas, las mías. Supongo que es la razón por la que cada vez me acuerdo más de mi infancia, mi familia, mi madre, mis abuelos...Falces. Por eso, pocas cosas podrían emocionarme más que recibir un homenaje por mi trayectoria profesional en el pueblo que me vio nacer y del que conservo tantos y tantos recuerdos”, refería la propia Mezquíriz en un prólogo de libro sobre su persona que se presentó también este fin de semana.