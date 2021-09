Peralta pone el foco en la mujer rural y en los desafíos de igualdad

El mundo rural en clave de igualdad: nuestros desafíos, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) celebró ayer el Día Internacional de las Mujeres Rurales en la Casa de Cultura de María Cruz Basarte (premio a la mujer rural). Con el título denuestros desafíos, la Asociación decelebró ayer el Día Internacional de las Mujeres Rurales en la Casa de Cultura de Peralta . El encuentro, al que asistieron unas 200 personas, reconoce la labor de mujeres en distintos ámbitos -empresarial, institucional y personal- y profundiza en el papel femenino en el desarrollo sostenible de los pueblos navarros. Los premios recayeron en Argaper (empresa privada, que recogió Patricia Lezaun), en la Atención Integral de Víctimas de Violencia contra las Mujeres (instituciones, que recogió Eva Isturiz) y en(premio a la mujer rural).

Con la asistencia de Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno foral; Itziar Gómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; y de Eva Isturiz, directora del Instituto Navarra para la Igualdad, la jornada comenzó con una primera mesa redonda en la que participaron los tres políticos junto con Rosalía Echeverría, presidenta de AFAMMER.

Tras esta primera intervención, cuatro mujeres abordaron su experiencia y reflexiones como emprendedoras y agentes sociales en el ámbito rural. Gotzone Sestorain Zabaleta, productora leitzarra de queso, aludió al fin de un ciclo, la “recuperación del medio rural”, tras el éxodo de la segunda mitad del siglo XX de los pueblos a las ciudades. “Hay que buscar la manera de que el relevo generacional en el mundo rural se pueda realizar en unas condiciones de futuro cierto”, reivindicó.

Raquel Ursua Soto creó un Escape room en su Falces natal tras participar en un programa de emprendimiento del Gobierno de Navarra, juego que sacó de las cuatro paredes de una sala para llevarlo a la calle y promocionar así el turismo en su localidad. Natalia Soto Campo, presidenta de la Asociación Piedra Alta, destacó el papel del asociacionismo para “sacar a las mujeres de sus casas”. La socióloga Sara Ibarrola Inchusta disertó sobre el papel de la mujer en la situación de pandemia y de la madre, “que ha recogido a la familia” en los pueblos.

PATRICIA LEZAUN: “Acepté el premio por mi padre y por mi hermana”

ALBERTO GALDONA

El premio que ayer recibió Patricia Lezaun Campo, peraltesa de 42 años, como gerente de la empresa Argaper, ponía una guinda dulce a un año aciago. El negocio familiar de componentes electromecánicos, nutrido mayoritariamente por mujeres y con una sensibilidad diferente, cumplirá en 2023 tres décadas de actividad.

Un año difícil para usted, y no solo por la pandemia.

Sí. A ver si consigo decirlo sin llorar. La empresa la fundó mi padre, José María Lezaun, en 1993. Murió en 1999 y nos la quedamos mi hermana y yo. En noviembre del año pasado, falleció mi hermana de un infarto. Tenía 45 años. El premio, según me decían de la organización, ha sido por seguir adelante, por no cerrar ni un día, pese a todo. No nos quedaba otra que tirar para adelante.

¿Así que el premio tiene una parte de homenaje para su padre y su hermana?

Sin duda. Si lo he aceptado es por ellos. Yo no estaba para fiestas ni homenajes ni nada. Pero Rosalía (presidenta de AFAMMER) me convenció, me dijo que lo hiciera por ellos, que lo merecían y que habían dedicado toda su vida a la empresa.

¿Qué tiene de especial su empresa, Argape, de montajes electromecánicos?

Es una empresa con casi todas las trabajadoras mujeres. Solo hay un hombre. Mi hermana y yo llevamos la empresa durante más de 20 años. Y en ese tiempo, fuimos madres, tuvimos que conciliarlo con el trabajo. Así que somos muy flexibles en este aspecto. De hecho, ahora tenemos cuatro horarios diferentes en el taller para lograr conciliar trabajo y familia.

¿Cree que ha habido un empoderamiento de la mujer rural en los últimos años?

Yo lo que veo es que el problema fundamental en el ámbito rural son los servicios. Para una revisión médica tienes que ir a Pamplona, coger un autobús...

¿Peralta tiene déficit de servicios públicos?

Sí. Ahora mismo, el número de médicos y pediatras está bajo mínimos.