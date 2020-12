El nuevo polígono de Tafalla se ubicará en la zona de Barranquiel

Actualizada 23/12/2020 a las 06:00

Poco a poco se van dando los pasos para dotar a Tafalla de un nuevo polígono industrial, una demanda que está sobre la mesa del consistorio desde hace tiempo pero que, por una cosa u otra, no terminaba de encauzarse. Hasta ahora. Tras varias reuniones del consistorio con Nasuvinsa, éstos se propusieron estudiar siete posibles ubicaciones que se plantearon para albergar la zona industrial. Finalmente, la elegida ha sido la zona de Barranquiel, en la parte más próxima a la nueva variante sur. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad del Cidacos, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), quien explicó que éste emplazamiento se ha considerado el más apropiado, entre otras cosas por su ubicación ya que, además de estar cerca de la nueva variante, permite una comunicación muy fácil con la autopista.

El terreno elegido tiene una superficie de 240.000 metros cuadrados de los que se urbanizarán unos 219.000. “Lo que nos ha planteado Nasuvinsa es un convenio de colaboración con el ayuntamiento que primero debe aprobarse en pleno y que, previsiblemente, irá a la sesión de enero. Una vez firmado el proceso será largo porque hay que hacer un nuevo planeamiento y entre una cosa y otra estamos hablando de que podría estar listo en un plazo de dos años, en 2023”, refirió.

En cuanto al sistema elegido para ejecutarlo será el de cooperación. El lugar elegido es de suelo privado, no del ayuntamiento, por lo que los propietarios deciden si quieren participar en la urbanización y, después, ponen un precio y lo venden a la empresa o, por el contrario, lo venden a Nasuvinsa. El coste de ejecución asciende a 6.321.000 euros, una cuantía que será sufragada por Nasuvinsa, el consistorio tafallés no pagará nada. En cuanto a la urbanización está previsto que se desarrolle en dos fases. Una primera con unos 87.000 metros cuadrados y cuando ésta ya esté vendida o comprometida se acometerá la segunda hasta completar los 219.000.

El alcalde no ocultaba su satisfacción ante los primeros pasos de un proyecto que califica como “muy importante”. “Ahora mismo no podemos ofrecer suelo industrial porque no hay. Hemos tenido diferentes consultas por parte de empresas. En el único polígono que queda algo de espacio es el de La Nava, pero hablamos de parcelas de 4.000 o 5.000 metros cuadrados que no son suficientes. La implantación de un nuevo polígono es buena para Tafalla y también para la comarca”, concluyó Arrizubieta.

LA CIFRA



6,3 millones es el coste de ejecución previsto para la nueva zona industrial. Una cuantía que afrontará Nasuvinsa.