La Plataforma por una Sanidad Digna pide más recursos para la zona de Olite

Actualizada 28/10/2020 a las 14:34

La Plataforma por una Sanidad Digna ha reivindicado más recursos para la zona básica de salud de Olite con los que "arreglar el recorte" en la atención presencial en los consultorios de Beire y Pitillas, así como medidas para luchar contra la despoblación en las localidades de Navarra.

Vecinos de Beire y Pitillas, en representación de la Plataforma por una Sanidad Digna, han comparecido este miércoles en comisión parlamentaria para exponer la situación en esta zona.

En representación de la Plataforma, Santiago Costa ha explicado que en diciembre de 2019 la atención sanitaria en Beire y Pitillas pasó de 30 horas semanales en los dos consultorios de estas localidad "con horarios regulares" a 10 horas y media entre los dos "con horarios irregulares", unido a que en Beire "nos quedamos dos días seguidos sin atención presencial médica". Todo ello, ha indicado, "basándose en una redistribución de recursos médicos en base a ratios de población que, en el caso de Pitillas y Beire, no pueden ni deben medirse en los mismo parámetros".

Costa ha indicado que el 14 de febrero se celebró una reunión con la consejera de Salud, Santos Induráin, en la que se planteó que los martes y los miércoles, en los que no había atención presencial en Beire, "estuviera a disposición una enfermera". Sin embargo, ha apuntado que, debido a la situación por la pandemia, no se ha celebrado ninguna nueva reunión.

A la reorganización de la Atención Primaria se suma, ha destacado, "el problema con la atención sanitaria en nuestros pueblos" por "la supresión del servicio de urgencias nocturnas en Olite", el "deficiente servicio de pediatría", la "rotación excesiva del personal sanitario" y "la no sustitución en sus ausencias".

Unido, además, a los efectos de la situación actual por el Covid-19 en "consultas y tratamientos telefónicos, deficiente funcionamiento de citas telefónicas, el aplazamiento de controles de patologías crónicas y el bloqueo del sistema de reclamaciones vía internet".

Santiago Costa ha afirmado que "la calidad de los servicios públicos es la garantía de la vertebración y la cohesión territorial" y ha remarcado que es un "error" considerar el dinero destinado a salud como "un gasto" sino que es "una inversión en la vertebración territorial".

En este sentido, ha recalcado que esta reducción de la atención presencial "ha sido la gota que ha colmado el vaso" y ha advertido que "vemos como nuestros pueblos se nos mueren en las manos". Así, ha destacado que uno de cada tres municipios navarros se encuentra en riesgo de despoblación y, según datos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, "en la última década seis comarcas habían perdido población", en especial el Pirineo con un descenso 12,92%.

Costa ha resaltado que desde Pitillas y Beire se ve con satisfacción que la despoblación se contemple como un "problema inmediato a resolver", poniendo como ejemplo la creación del Ministerio para el reto demográfico o los departamentos de Ordenación del Territorio y de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. Ha destacado que la pérdida de población conlleva "pérdida de calidad de vida para las personas que viven en estas zonas de riesgo porque cuantos menos habitantes menos servicios".

Por ello, ha señalado que "corregir esta tendencia conlleva el esfuerzo de la Administración pública" y ha asegurado que "si hacemos políticas de mejorar del mundo rural se verá afectada en positivo toda la sociedad". A este respecto, ha recordado que el Plan Reactivar Navarra aboga por "el reequilibrio territorial valorando el ámbito rural".

Ha criticado que "el 'hospitalcentrismo' es algo recurrente y desde Atención Primaria no se puede competir con la fascinación social y política hacia la tecnología y los complejos hospitalarios". Y ha asegurado que "el medio más adecuado y el que más aporta, tanto en una situación normal como en la actual pandemia, es la Atención Primaria" que "aporta mayores niveles de salud a la población y a un menor coste" y "aumenta la equidad entre la ciudadanía y la cohesión del territorio".

Por todo ello, ha llamado a "replantearse a qué normalidad hay que volver tanto a nivel de sociedad como sanitario" y ha remarcado que "no es muy normal la forma de funcionar de la Atención Primaria: permanentemente al borde del colapso con su profesionales precarizados".

En este sentido, ha destacado que "la cuestión de la Atención Primaria es uno de los aspectos transversales más importantes para dar solución al problema derivados del desequilibrio territorial y a los riesgos de despoblación de nuestra comarcas".

"Si de verdad está en la agenda política y es un tema prioritario del Gobierno fijar población, la cohesión del territorio, establecer la igualdad en el acceso a los servicios públicos; sin duda se pueden tomar medidas oportunas, y no de reorganización de recursos, para revertir dichos recortes".

Santiago Costa ha remarcado que "sólo hace falta un poco de voluntad" y ha indicado que "el problema de Beire y Pitillas excede" el tema sanitario. "Basta ya de fotos, grandes declaraciones y eufemismos", ha manifestado Costa, que ha reivindicado "políticas de discriminación positiva que favorezcan el asentamiento de población". "No nos queremos volver a quedar fuera en el cambio social que se avecina como consecuencia de esta crisis", ha concluido.

NA+ CRITICA LA FALTA DE MÉDICOS EN LAS ZONAS RURALES

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha asegurado que "no hay ningún estudio con rigor que justifique los cambios que se han realizado en la atención médica en Beire y Pitillas respondiendo a una mejora de calidad ni a atribuciones que puedan ser realizadas por otro perfil profesional" sino que "la única justificación para quitar horas de atención medica es que no tienen médicos para contratar". Y ha criticado que el Gobierno foral no ha hecho "nada" para "retener médicos" y ha reivindicado que se hagan "atractivas" las plazas de médicos rurales.

Por su parte, la socialista Patricia Fanlo ha admitido que la reorganización en la atención sanitaria en la zona básica de Olite "probablemente no ha sido la mejor solución ni la más deseable" y la ha atribuido a que "nos estamos encontrando en una época en la que hay un déficit de personal sanitario". Ha explicado que esta medida era una "solución técnica" para "redistribuir la carga de pacientes entre los profesionales sanitarios" de la zona que, ha remarcado, "estaban de acuerdo con esta redistribución".

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha reconocido que las medidas implantadas en la zona básica de Olite pueden suponer una "dificultad añadida a la atención" y ha señalado que es "comprensible que se viva mal por parte del vecindario la perdida de una serie de recursos que hasta ese momento tenían como adquiridos". No obstante, ha opinado que "se puede atender de muy diferentes formas no tanto con una presencia física" que "puede dar cierta sensación de seguridad pero no radica en una mejor atención". Igualmente, ha señalado que, en la actualidad "tenemos que empezar a aunar la Covid y los planteamientos que teníamos de ir reforzando la Atención Primaria".

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha destacado que "hasta ahora hemos tenido un modelo de atender las necesidades de la población que ha generado unos efectos no deseados en muchas de nuestras poblaciones" que "hay que corregir de una forma multidisciplinar". En este sentido, ha remarcado que "cualquier modificación en el modelo sanitario debe ser después de un debate y tener claro el modelo que queremos desarrollar" y ha considerado que "no es de recibo" tomar estas medidas sin plantear otras que "puedan compensar esos perjuicios".