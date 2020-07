Los pivotes de la discordia se encuentran en Peralta

Actualizada 11/07/2020 a las 06:00

La colocación, sin tener permiso, de varios pivotes en la carretera de acceso a Peralta para cortar el tráfico durante las fiestas le puede costar al Ayuntamiento una sanción de más de 30.000 euros. La mitad de esa cifra, 15.333 euros, ya las ha abonado el consistorio y los 16.000 restantes están a punto de pagarse, aunque eso no significa ni mucho menos que el alcalde, Juan Carlos Castillo, esté conforme.

El mandatario insiste en que el único error del Ayuntamiento fue pedir tarde el permiso y adelantarse en la colocación de los pivotes. “Nosotros cortábamos el acceso con unos bloques de hormigón, pero vimos que era más lógico colocar unos pivotes, que en caso de una urgencia se pueden quitar, y así lo pensaron todos los implicados en la seguridad de las fiestas. Pedimos el permiso pero sin esperar, comenzamos con la obra, unos agujeros de apenas 6 centímetros de diámetro y 10 de profundidad, para encajar a mano unos pivotes”. Juan Carlos Castillo considera que todo ha sido “un despropósito absoluto”, una “exageración” contra la que pelearán en los tribunales.

6 pivotes

En diciembre de 2018 el director general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra incoó un expediente sancionador al consistorio de Peralta por “la presunta infracción de la normativa reguladora de las carreteras de Navarra” tras haber instalado ese verano 6 pivotes en la carretera que atraviesa la localidad. Desde el Gobierno se instó al consistorio a que los retirase y restituyera la carretera a su estado original y el Ayuntamiento insistió en pedir la autorización, que volvió a denegársele. La sanción llegó en diciembre de ese año, cuantificada en 15.333 euros, que tras los requerimientos desestimados, se pagó.

Un año después, en diciembre pasado, el Ayuntamiento recibía una nueva propuesta de sanción tras confirmarse que se habían “vuelto a instalar los cajetines” para insertar 4 pivotes en la misma carretera.

“Ese fue nuestro segundo error. Lo que hicimos fue poner unas tapas ancladas al suelo y al ras, para que no hubiera problema pero el inspector interpretó que no habíamos hecho caso a la resolución y que, además, habíamos construido unos cajetines”, señala el alcalde de Peralta.

VARIAS INFRACCIONES

En la resolución del Gobierno de Navarra se daba cuenta de que son varias las infracciones cometidas por el Ayuntamiento de Peralta y, además, le atribuye haber hecho “caso omiso de las abundantes actuaciones” y de haber vuelto a instalar “los cajetines en cuestión, modificando con ello, intencionadamente, la calzada”.

Añade además que los pivotes no figuran como “autorizables” en la normativa técnica, y que la ocupación de la calzada “también vulnera” la Ley de Patrimonio de Navarra. Por todo ello se propone una sanción “en su tramo bajo” por un importe de 15.000 euros por la infracción, y otras cuatro por importe de 6001 euros cada una por intencionalidad, reiteración, riesgo para la seguridad vial y acumulación de ilícitos. La suma ascendía a 39.004 euros, aunque finalmente se ha reducido a 16.000.

CRÍTICAS DE NA+ Y RESPUESTA DE CASTILLO



La última resolución del Gobierno de Navarra, con la sanción, aunque tiene fecha del pasado mes de marzo, no se conocía hasta esta misma semana al haber estado paralizados por el estado de alarma todos los plazos administrativos. Y esta semana también el grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Peralta criticada la “falta de respeto a las normas y la actuación irresponsable” del alcalde de la localidad Juan Carlos Castillo (Upei). Ante estas afirmaciones el propio Castillo recordaba en un comunicado que NA+ “ha estado de acuerdo con la instalación de los pivotes y así lo manifestó en la reunión que se habló del tema, pero en su nota de prensa nada dicen al respecto”, dice. Insiste en que NA+ conocía todo lo ocurrido y que con su escrito “demuestra una vez más que no le interesa Peralta ni lo más mínimo” porque no dedican “una sola frase para hablar del estado en el que está la Travesía y la necesidad que hay de cambiar las redes y el pavimento”.