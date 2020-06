El Palacio de Olite y los yacimientos de la comarca abrirán el viernes 12 de junio

Actualizada 05/06/2020 a las 06:00

El Palacio Real de Olite ya tiene fecha de reapertura. Será el próximo viernes, día 12 de junio, cuando el castillo vuelva a abrir sus puertas al público tras permanecer tres meses cerrado. Desde el próximo fin de semana volverán a recibir visitantes también los yacimientos de la zona, tanto Andelo, en Mendigorría; como la Villa de las Musas, en Arellano. Desde Guiarte, empresa encargada de la gestión de estos centros turísticos, explicaron que han dedicado varias semanas a trabajar en los protocolos de seguridad para el acceso de visitantes a estos enclaves, uno de ellos, el Palacio Real, el más visitado de Navarra.

Katrin Setuain, de Guiarte, señalaba que, como normas generales, se ha establecido obligatorio el uso de la mascarilla, para mayores de 6 años, en el Palacio y en las zonas de recepción y museos de los yacimientos. Para controlar los aforos, la venta de entradas se desarrollará de forma on-line y ya pueden comprarse. “Vamos a trabajar las primeras semanas con un tercio del aforo del castillo para ver cómo se empieza a funcionar”, señaló.

En el palacio se ha marcado un itinerario de un único sentido y también se controlará el acceso a las torres. Además, las visitas no se prolongarán más de una hora y cuarto. “Podrán entrar grupos de cuarenta personas cada media hora por lo que con el control de tiempo que hemos establecido nunca habrá en el castillo más de 140 personas a la vez”, indicó. En cuanto a los diferentes formatos de visitas guiadas que habitualmente se desarrollaban, de momento, en junio, sólo se mantendrá la tradicional visita guiada cuyo aforo se reducirá a la mitad, pasando de cuarenta a veinte personas. Esto permitirá el acceso a salas a las que con un mayor flujo de visitantes antes no se podía entrar. A partir de julio, la idea de Guiarte pasa por retomar otros formatos de visitas como la infantil, la denominada ‘secretos de Olite’, y la visita a Ujué, aunque esta seguramente no vuelva hasta agosto.

“Queremos que el visitante tenga esa sensación de estar en un sitio seguro”, manifestó. Asimismo, desde Guiarte esperan la apertura de la movilidad entre comunidades para ver cómo responde el turista. “Nos mostramos optimistas aunque también tenemos algo de incertidumbre”, dijo.