Actualizada 04/06/2020 a las 06:00

Ha habido que esperar tiempo, mucho, pero ha merecido la pena. Desde esta semana, las residencias de ancianos que no tuvieran ningún caso positivo podían volver a recibir a familiares para visitar a los residentes, siguiendo siempre unas medidas de seguridad. En el caso de Tafalla, sólo una de las tres residencias de ancianos con que cuenta la ciudad del Cidacos ha retomado esta semana las visitas presenciales. Se trata del Santo Hospital. Ayer fue el primer día que familiares pudieron volver a tener un contacto cercano con los suyos y lo hicieron cumpliendo las medidas del protocolo elaborado por el centro para estos momentos de la desescalada hacia la denominada ‘nueva normalidad’.



Se trata de un protocolo diferente al que estaban acostumbrados usuarios y familiares antes de decretarse el estado de alarma y suprimir cualquier tipo de visita con los familiares. Por ahora, las visitas se desarrollarán en el porche de la residencia con los mayores en el interior y a través de una puerta. El protocolo que se ha establecido recoge que podrá visitar al residente un familiar cada vez y por espacio de entre quince y veinte minutos. Los primeros días se ha establecido que habrá tres visitas en las que los familiares deberán acudir con mascarilla y se colocarán manteniendo la distancia de seguridad marcada por dos mesas.



Mª Eulalia Burgui fue una de las primeras en poder ver ayer a su padre, José Burgui Sanz, de 91 años. En julio hará seis años que reside en el Santo Hospital y hasta la fecha nunca había pasado tanto tiempo sin la visita de los suyos. “Lo hemos pasado mal sin verlo en todo este tiempo. Sabíamos por lo que nos decía Cristina, la directora, que la residencia había tenido suerte, que no tenían ningún caso y que él estaba bien. Ha sido muy duro no verle pero estamos muy agradecidos de cómo los han cuidado todo este tiempo”, relataba. En cuanto a la forma en que se desarrollarán las visitas de momento, Burgui se mostraba de acuerdo con las medidas. “Hay que ser muy prudentes porque el virus todavía está, por eso es muy importante cumplir todo lo que nos dicen. Hay que tener paciencia, lo importante es que ya podemos verlos”, añadió.



Ascensión Muñoz Vilches también pudo estar ayer con su madre, Andrea Vilches Chamorro, de 91 años. Ella llevaba poco tiempo en el Santo Hospital -entró en enero- cuando la alerta sanitaria obligó a suprimir las visitas al centro. “Personalmente lo he pasado muy mal. Como quien dice, mi madre acababa de entrar y de repente ya no podíamos ir a verla. Estamos muy contentas con el trato del personal pero para nosotras ha sido muy duro”, reconocía. En cuanto a las normas de las nuevas visitas de una única persona y un tiempo limitado, Vilches opinaba que podría ampliarse a dos familiares las visitas. “En algún otro centro dejan a dos personas pero bueno, hay que respetar. Ahora a ver qué día podemos volver a verla”, dijo.



En las otras dos residencias de Tafalla, las visitas en persona deberán esperar todavía unos días. En San Francisco Javier, más conocida como Hermanitas, esperan poder ponerlas en marcha la próxima semana. Desde la dirección indicaron el lunes que están a la espera de conocer los últimos resultados de test practicados y, hasta que no se conozcan y sean negativos, no podrán organizarse los encuentros presenciales con familiares. No obstante, desde hace unas semanas, los familiares se acercan a la verja exterior de la residencia y pueden ver, aunque sea de lejos, a los residentes mientras éstos permanecen en la zona de jardín y patio.



Desde San Manuel y San Severino, su directora explicaba también que, de momento, esta semana no podrán organizar las visitas presenciales ya que hay algún mayor aislado. “Estamos a la espera de conocer los resultados de los PCR que se practicaron la semana pasada. Cuando los tengamos y todos sean negativos empezaremos a organizar las visitas con las familias”, concluyó.