Malestar en vecinos de Tafalla por la subida de la contribución urbana

23/05/2020 a las 06:00

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Tafalla aprobó, con los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, IT e IU, una subida de la contribución urbana de un 4% para este año 2020. Un impuesto que la ciudadanía debe abonar este mes y que en un contexto como el actual, con una importante crisis económica derivada de la sanitaria provocada por el coronavirus, ha motivado cierto malestar en gran parte de los vecinos y vecinas de la ciudad del Cidacos al recibir esta semana una carta. En dicho documento, se les informaba de la revisión de la ponencia de valoración que entraba en vigor este ejercicio y del valor que tenían sus inmuebles el año pasado y el actual, una vez aplicada la ponencia. Asimismo, se informa del incremento del impuesto de contribución.

Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla (EH Bildu), explicó este viernes 22 de mayo que en los próximos días la ciudadanía recibirá otra carta con los valores corregidos ya que la empresa encargada de desarrollar dichos trabajos cometió un error que ya ha subsanado y de la que se informará en una nueva carta a los vecinos. Asimismo, en el momento en que a la ciudadanía le llegue el recibo de la contribución se le informará de la posibilidad de aplazar el pago de la misma al 5 de noviembre. Una medida que, según indicó el alcalde, pretende ayudar a aquellas entidades y personas que más afectadas se han visto por la crisis económica.

“Somos conscientes de que mucha gente no lo está pasando bien pero el Ayuntamiento no tiene potestad para eximir del pago de los impuestos, eso sólo puede hacerlo el Gobierno de Navarra. Lo que podemos hacer es retrasar el pago y eso es lo que haremos para aquellas casos en que sea realmente necesario”, explicó Arrizubieta. Así, el alcalde añadió que para aplazar el pago habrá que aportar una motivación. “En el caso de comercios o bares que han estado cerrados está claro el motivo pero cuando se trate de un caso individual habrá que explicarlo”, dijo. Con ello se pretende que no todo el mundo retrase el pago ya que esto provocaría, apuntaba Arrizubieta, una importante falta de liquidez en las arcas municipales.

La llegada de la carta de los valores catastrales y el anuncio del pago de la contribución ha llegado antes de que la ciudadanía conociera la intención del consistorio de permitir un aplazamiento en el pago. “Reitero que entendemos que es un mal momento para mucha gente pero el ayuntamiento va a intentar ayudar en lo que pueda”, incidió el alcalde. En este sentido, recordó que desde el consistorio se está trabajando en la elaboración de un plan de reactivación socio económica con el apoyo unánime de todos los grupos que conforman el arco municipal y con aportaciones de los diferentes agentes sociales y económicos de la localidad. Además, el plan se ha abierto a la participación vecinal. A falta de las medida concretas, el alcalde avanzó que dicho plan contemplará ayudas dirigidas a todos los sectores que se han visto afectados por la crisis como comercio, hostelería, autónomos, etc.