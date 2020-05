Homenaje musical desde la escuela de música de Tafalla

15/05/2020 a las 06:00

Cuando el 16 de marzo la escuela de música de Tafalla ya no pudo abrir las puertas el equipo directivo lo tuvo claro, había que intentar seguir avanzando con la programación prevista de la mejor manera posible. “Se declaró el estado de alarma y la escuela se vio obligada a cerrar, todo el mundo a casa y hubo que empezar a improvisar con reuniones telemáticas entre el profesorado”, cuenta José María Velasco, director del centro en el que este curso hay matriculados unos 325 alumnos. Para intentar seguir con el curso, desde la escuela han echado mano de las nuevas tecnologías y las diferentes plataformas digitales para mantener el contacto con alumnos y familias.

“El instrumento se trabaja de forma individual y on line. Al principio fue un poco caos porque la enseñanza musical siempre ha sido presencial, y esperemos que pronto vuelva a serlo, pero ahora estamos bastante contentos”, reconoce Velasco. Los docentes imparten las clases del correspondiente instrumento y, después, los alumnos mandan al profesorado vídeos o audios tocando el instrumento que los docentes corrigen. En lenguaje musical también se trabaja de forma individual. En este caso, sobre todo, el profesorado envía tareas y trabajos y los alumnos las devuelven una vez hechas o cumplimentadas las fichas. “La cosa se complica un poco más para las clases que son grupales como las de banda o conjuntos instrumentales pero bueno vamos avanzando”, asegura.

Pese a las dificultades, desde el centro se muestran contentos con cómo se está desarrollando las enseñanzas esta semana. “Lógicamente no es lo deseable trabajar a distancia pero estamos en una situación excepcional. Los problemas que han ido surgiendo se han ido solventando”, incide. El director añade además que, desde el primer momento, fueron conscientes de que las actividades de la escuela de música forman parte de las extraescolares de los alumnos por eso, asevera, no se busca añadir una presión añadida. “Lo que queremos es que sigan teniendo contacto con la música”, asevera. De forma paralela a las clases, la semana pasada la escuela lanzó un vídeo en el que participan profesores y alumnos con el que pretendían brindar su particular homenaje y reconocimiento a todas las personas que tanto están trabajando durante esta situación de emergencia sanitaria. “Es un homenaje a sanitarios, trabajadores de supermercados, transportistas, periodistas, etc. “, remarca Velasco. Docentes y alumnado tocan y cantan la canción “Volveremos a brindar” con algún cambio en la letra y arreglo musical a cargo de Carlos Pellejero. La parte del sonido corrió a cargo de Miguel Irigaray y Juan Velasco se encargó del montaje del vídeo. También, el pasado viernes 8, alumnos y profesores salieron a las ventanas a interpretar una pieza musical.