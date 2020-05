La Zona Media encara la nueva fase con mucha hostelería aún cerrada

12/05/2020 a las 06:00

La denominada fase 1 de la desescalada ha comenzado en la Zona Media con una respuesta desigual por parte de hostelería y comercios. Los segundos fueron mucho más proclives a su apertura desde ayer mientras que gran parte de la hostelería permaneció todavía con las puertas y persianas cerradas. El permiso sólo de las terrazas en un 50% unido a una climatología poco agradable tanto en la jornada de ayer como prevista para esta semana ha hecho que muchos hosteleros prefieran esperar antes de abrir. Este lunes por la mañana, de las habituales terrazas en la plaza Carlos III El Noble de Olite únicamente estaba instalada una, la del bar La Fragua, con tres mesas y una barrica para estar de pie.



Su propietario, Félix Montoya Casanova, calificaba los prácticamente dos meses que han permanecido cerrados como “muy malos”. Con sus tres empleados de ERTE, este lunes sólo estaban en el establecimiento él y su mujer. “Durante todo ese tiempo no hemos tenido ningún ingreso y abrir en estas circunstancias pues tampoco creemos que vaya a ser muy rentable pero es eso o estar en casa. De momento sólo he servido cinco pinchos y cinco cafés. Además el tiempo tampoco acompaña”, contaba pasadas las once y media de la mañana.



En Tafalla, a esa hora, no había abierto ningún establecimiento hostelero de los ubicados en la plaza de Navarra que cuentan con terraza. Sí que se animaron a abrir muchos comercios que, desde esta semana, ya no deben funcionar con cita previa. Desde Mendicoa, establecimiento textil, Pilar Martínez Iracheta, una de las tres socias junto a sus hermanas, relataba cómo se ha quedado mucha ropa sin vender tras dos meses cerrada y a la que, a punto de entrar en el verano, será difícil darle salida. “Lo positivo es que la ropa no es como la fruta o las flores que se pierde. Habrá que intentar competir de otra forma para intentar darle salida, con descuentos, a través de un canal on line, o para el año que viene”, indicaba.



La apertura de la tienda ha venido acompañada de una importante inversión por parte de las propietarias destinada a cubrir la normativa de seguridad exigida tanto en elementos de protección como en desinfecciones. “Han sido dos meses cerrada la tienda, con nueve empleadas que han estado de ERTE, sin ingresos pero teniendo que seguir pagando facturas. Creemos que no se ha previsto bien por parte del Gobierno porque ahora se reabre todo pero el virus sigue estando ahí. A ver cómo vamos saliendo de esto”, decía.



En Peralta una señal de la nueva normalidad que se va dibujando la marcó la presencia ya el pasado viernes del puesto de verdura de Manuel Jiménez, más conocido como Maroto, en la esquina de la plaza. Allí, ataviado con las correspondientes protecciones, estuvo atendiendo a los clientes que, escrupulosamente, estuvieron guardando las distancias de seguridad. Hasta ahora, había estado despachando sus productos, traídos directamente de la huerta, en la bajera de su propiedad. “Pero ahí la venta es distinta. El jaleo que se forma en la plaza y la vidilla tiene otra cosa ya que se establece relación con todo el que pasa”, aseguraba.



En cuanto a la hostelería, este lunes a última hora de la mañana, de los tres bares ubicados en la plaza Principal de Peralta, únicamente había colocado terraza el bar El Turuta. Muy distanciadas, instaló seis mesas.