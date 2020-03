Tafalla y la Valdorba ponen en marcha una red de cuidados

28/03/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tafalla, junto con el centro de salud de la localidad, el servicio social de base y los pueblos de la Valdorba, han puesto en marcha una red de cuidados para gestionar peticiones de ayuda, realización de compra u otras necesidades que puedan surgir durante esta situación de emergencia sanitaria entre los habitantes de la ciudad del Cidacos y la Valdorba. De esta forma se pretende canalizar tanto las iniciativas particulares por colaborar, que están siendo muchas, como las demandas de ayuda que puedan surgir en el seno de colectivos e instituciones más vulnerables en este momento.



Según han informado desde las áreas de Juventud y Asuntos Sociales del consistorio tafallés, las personas interesadas en colaborar en calidad de voluntarios o voluntarias contra esta situación de emergencia sanitaria pueden hacerlo a través de una plataforma habilitada para tal fin. “De esta manera, la propuesta llegará a nuestro servicio social de base municipal que será la entidad encargada de dar forma a los ofrecimientos de ayuda voluntaria que vayan surgiendo”, indican. La metodología, explican, es muy sencilla. Se puede hacer, a través de internet, accediendo a la web www.navarramasvoluntaria.es. Una vez aquí, hay que acceder a la pestaña denominada ‘me comprometo’ y crear una cuenta personal. Es indispensable que en el momento de rellenar los datos se marque el tipo de voluntariado ‘emergencia covid-19’.



Posteriormente, el usuario recibirá un correo electrónico que indicara el correo y la contraseña de acceso a la plataforma de voluntariado. Una vez cumplimentados todos estos pasos será el servicio social de base el que se pondrá en contacto con cada persona para gestionar el voluntariado. En el caso de las personas interesadas en pasar a formar parte de esta red de ayuda que no tengan acceso a internet para cumplimentar el formulario on line existe la posibilidad de llamar por teléfono al 948703923.



Por otro lado, tal y como han informado desde el consistorio de la ciudad del Cidacos, a través de esta iniciativa se busca gestionar también aquellas demandas de ayuda y colaboración que surjan, tanto de manera individual como en representación de alguna entidad especialmente vulnerable ante esta situación -asociaciones, residencias, colectivos, etc.- a causa de la alerta sanitaria generada por el coronavirus tanto en Tafalla como en los municipios de la Valdorba. En este caso, para solicitar esta ayuda hay que ponerse en contacto con el servicio social de base tanto por teléfono, en el 948703923, como por correo electrónico, escribiendo a ssb@tafalla.es. “El servicio municipal recogerá las peticiones y se pondrá en contacto intentando dar respuesta a la misma”, dicen. En la web municipal, www.tafalla.es., está toda la información.