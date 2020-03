La banda de Artajona interpreta una obra con cada músico en su domicilio

Actualizada 22/03/2020 a las 20:05

La Banda de Música de Artajona ha grabado un vídeo en el que 50 de sus componentes interpretan en grupo una obra pese a que ninguno de ellos ha salido de su domicilio, respetando así el confinamiento obligado por el coronavirus, lo que ha servido para animar a sus componentes y a todo el pueblo con su reto.



Así lo ha señalado el director de la banda, Ricardo Oficialdegui, quien propuso a sus músicos la iniciativa como un reto que llamó #labandadeartajonaensayaencasa y que consistía en grabar cada uno la interpretación para su instrumento de la partitura de la marcha con la que la banda acompaña a la corporación de Artajona en fiestas.



Para ello, envió la grabación del conjunto de la obra a cada uno de los músicos, quien mientras la escuchaba por auriculares tocaba su parte de la partitura con su instrumento -unos la trompeta, otros el saxofón, el trombón o el clarinete-, una interpretación que se grabó en video en cada domicilio.



Reenviadas las imágenes de las 50 interpretaciones individuales, Oficialdegui hizo el montaje del vídeo, en el que aparecen los 50 músicos en pequeñas ventanas durante su participación, y cuyo sonido es el real pero al unir todas las pistas de audio ofrece una interpretación de grupo al mismo tiempo y sin discordancias.



"La calidad del sonido nos ha sorprendido. Parece un disco y no he hecho más que unir los vídeos de cada uno", ha admitido el director, que agradece que los teléfonos móviles "ahora tienen una calidad de grabación de video y de audio muy buena".



En cualquier caso, independientemente de la calidad de la interpretación, Oficialdegui ha señalado que el objetivo de la iniciativa era apoyar "que la gente se quede en casa, mostrando que se puede estar ensayando allí tranquilamente".



Además, se trataba de incentivar a los músicos, confinados en sus domicilios como la mayoría de la población, y "como tenemos tantas horas libres ahora, si al menos tocan un rato el trombón o el saxofón, eso que ganamos también para ellos".



También, esta iniciativa conjuga con "uno de los objetivos de la banda, que es la socialización. Y como ahora no podemos, nos socializamos mediante redes. Así siguen tocando juntos, lo que les ha hecho mucha ilusión", ha señalado.



Enterado de la decisión del Gobierno central de prorrogar el estado de Alarma con su consiguiente confinamiento domiciliario, y visto el buen resultado de este video, Oficialdegui ya pergeña una nueva idea musical que implique al pueblo de donde él también es vecino.



"Tengo en mente hacer algo parecido pero voy a implicar a más gente del pueblo para cantar algo típico de Artajona, como podría ser la Aurora de la Virgen, que todos conocen. La banda la tocaremos y espero que mucha gente de Artajona lo quiera cantar para luego mezclarlo todo", ha invitado.



