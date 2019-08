La cogida del callejón del tercer encierro de fiestas de Tafalla, en cinco pasos

18/08/2019 a las 06:00

Jon García Armendáriz se llevó este sábado un susto con mayúsculas. Conocido corredor en la localidad y aficionado a los recortes, el mozo de 28 años fue corneado hasta en tres ocasiones por uno de los astados de la ganadería El Saltillo. Tras haber conducido a los toros durante el tramo final del recorrido, no pudo evitar que el cuarto animal le acorralara en la bajada del callejón. En una zona complicada, con bajada, arena, bancos y árboles, el tafallés quedó a merced del morlaco junto a la pared de entrada a la plaza, tras el portón y cerca de un árbol. El toro lo embistió, dejando sus astas en el abdomen, en la zona del epigastrio izquierdo, además de en ambos muslos. Con ayuda de más corredores, Jon pudo abandonar la zona y ser asistido por sanitarios de Cruz Roja, quienes, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Complejo Hospitalario de Navarra. Una vez allí tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Finalmente, y pese a que las heridas no revistieron gravedad ni afectaron a tejidos relevantes, el mozo quedó ingresado.

Varios de sus amigos de cuadrilla, quienes presenciaron toda la escena 'in situ', no pudieron contener las lágrimas tras la escena vivida. “Hasta que no lo ves, tienes miedo y temes cualquier cosa”, valoraba uno de sus allegados minutos después de que la ambulancia partiera hacia Pamplona.

Te puede interesar

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+