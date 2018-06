Pasión y mimo al labrar la piedra en la Cantería de Jaurrieta de Olite

Cuenta Valeriano Jaurrieta Abaurre que conoció la cantería casi sin querer. Tenía 16 años cuando se apuntó a un curso de verano de un mes de duración que impartía en Olite un cantero ya jubilado de la entonces Diputación, Luis Ruiz, más conocido como ‘Cantarín’. “Durante el año estudiaba y en los veranos me apuntaba a cualquier cosa que hubiera, lo mismo me daba fontanería, soldadura, electricidad... Aquel verano vi que se ofertaba un curso de cantería y me apunté sin saber

Selección DN+