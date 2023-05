Los candidatos no ven a Sangüesa preparada para la llegada de la mina

‘Mina Muga’, con una inversión millonaria y cientos de nuevos empleos, arrancarán a partir del verano. Está llamado a cambiar el municipio y Sangüesa “no está preparada” para su desembarco. En ello coincidían este lunes los candidatos a la alcaldía, Javier Solozábal (AISS), Miguel Erdozain (EH Bildu) y José Félix Ojer (PSN), en el debate electoral organizado por Diario de Navarra. El encaje del proyecto en el municipio será uno de los principales retos de la nueva legislatura. Las obras del potente proyectocon una inversión millonaria y cientos de nuevos empleos, arrancarán a partir del verano. Está llamado a cambiar el municipio y“no está preparada” para su desembarco. En ello coincidían este lunes los candidatos a la alcaldía,(AISS),(EH Bildu) y(PSN), en el debate electoral organizado por Diario de Navarra. El encaje del proyecto en el municipio será uno de los principales retos de la nueva legislatura.

“No estamos preparados. Hay un informe del Gobierno y detecta falta de vivienda, de transporte, de servicios de salud, que hay que ampliar el polígono... Necesidades, además, venga o no la mina. Pero recibimos poca ayuda”, reflexionó Erdozain, e invitó a “acumular fuerza y remar aquí todos juntos”.

Solozábal señaló que “ha habido reuniones sobre servicios, viales... pero no una conclusión clara”. “No estamos preparados, falta más implicación del Gobierno y desarrollar todos, junto a la empresa (Geoalcali), la Comunidad Muga, una especie de Plan del Pirineo para esta comarca, con partidas para vivienda, juventud...”.

Sobre esa Comunidad Muga y la mesa de seguimiento del proyecto, Erdozain vio “imprescindible” que el consistorio forme parte, y Solozábal le achacó que “Bildu antes no quería”. El candidato abertzale también defendió la labor de su grupo en Urbanismo al tramitar la licencia municipal para la mina. “No nos oponemos a la inversión y el trabajo, pero hay que seguir las normas y respetar los plazos, sin presiones”, dijo.

También el socialista José Félix Ojer remarcó que “la mina es un hecho”, pero que si bien se prevé que lleguen muchos trabajadores “sigue faltando vivienda para que se instalen, y también para que se quede la gente de aquí”.

En materia de vivienda hubo de hecho discrepancias de la AISS con los proyectos impulsados esta legislatura por APS-Bildu, pero consenso en que se afrontan más promociones en el entorno de Pamplona que en las zonas rurales. “Frente a 5.000 viviendas en Donapea, 20 VPO en Sangüesa”, refirieron Erdozain y Solozábal.

“No sólo se van los jóvenes sino también los mayores”

La pérdida de 372 habitantes en la última década, que ha situado el censo municipal en 4.882, no es reflejo del éxodo exclusivo del sector juvenil, como pudiera llegarse a entender. “De aquí se van jóvenes y mayores”, constató el candidato por EH Bildu, Miguel Erdozain Larrañaga. Su parecer fue coincidente con una interpelación formulada en un tono reflexivo por el aspirante del PSN, José Félix Ojer Plano: “¿Por qué se van jóvenes y mayores?”.

La respuesta fue ofrecida, a modo de impulso de los atractivos de Sangüesa, por la terna de candidatos. “Hay que trabajar en embellecer los balcones y la jardinería, en el arreglo de edificios del Casco Histórico” para revertir lo que Javier Solozábal Amorena (AISS) escucha de conocidos que visita la ciudad: “Sangüesa se nota que ha sido importante pero no brilla”. “La dinamización del comercio local y la hostelería” es, a su parecer, necesaria junto con una nueva dinámica que revierta “la falta de contacto más estrecho del ciudadano con el Ayuntamiento”. Los esfuerzos que propugna el PSN se dirigen, a su vez, a hacer lo posible para que “la gente que viene a trabajar se quede en Sangüesa y no en Pamplona”. La estrategia de EH Bildu, definida como tal por su cabeza de lista, se estructura sobre “un plan integral de vivienda a largo plazo, que incluya una plan de recuperación del Casco Histórico, compra de suelo urbano, un estudio de vivienda vacía y el incremento de ayudas a la rehabilitación”. El debate sobre las medidas de impulso de la ciudad dio, en un momento dado, un giro a instancias de Erdozain (EH Bildu), que interpeló a sus dos acompañantes de mesa redonda por la opinión de sus grupos en torno a la fórmula de participación ciudadana. “Sin ellos (por los vecinos) no podemos hacer nada”, le respondió en un primer momento su homólogo del PSN. “Participar en el Ayuntamiento no es sólo emitir un voto el 28-M o apretar un botón en una consulta digital”, agregó. “¿Cuál ha sido el porcentaje de participación?” en las consultas ciudadanas realizadas, preguntó, a su vez, Javier Solozábal (AISS). “Una media de 80 personas”, se respondió a sí mismo. Y lamentó que se pierdan proyectos que han sido apoyados pero que no se ejecutan.

Consenso en la incorporación del bar del camping a Cantolagua

“¿Por qué no se aprovecha el edificio del camping? No tenemos donde echar el café cuando vamos a las instalaciones de Cantolagua”. La pregunta de Mari Carmen Plano, en el turno de intervención del público, concluyó en un consenso de los tres grupos que concurren en los comicios para aprovechar la infraestructura hostelera. EH Bildu fue más allá y habló incluso de revitalizar el camping con un área de autocaravanas y un modelo de reservas digital.

La gestión y el déficit de inversiones realizadas en el complejo de Cantolagua -según la opinión de Javier Solozábal (AISS)- trascendieron en el capítulo dedicado a profundizar en la mejora de servicios de la ciudad. “Hay dos modelos de gestión. En realidad lo que hacía falta era tener un encargado que dinamice las instalaciones, una gerencia”, señaló. Con una crítica velada al actual gobierno municipal, compartido por APS y EH Bildu, censuró la escasez de apoyo económico en el complejo deportivo. “Es hora de empezar a invertir”, subrayó no sin denunciar la caducidad del modelo indirecto de gestión desde el año 2015. “Si no se ha renovado el convenio, ¿qué inversión se va a hacer?”, denunció.

EH Bildu se inclinó por una fórmula de gestión directa, a través de una empresa pública, cuya constitución ya está aprobada y creada durante esta legislatura. La coalición abertzale propone además crear un “frontón público, abierto y gratuito, y que exista una cancha multideporte”.

Transporte comarcal

El bloque de mejora de servicios incluyó, por las sugerencias formuladas por los candidatos, un capítulo dedicado al transporte público. José Félix Ojer (PSN) indicó la necesidad de crear una conexión pública con Aoiz, Pamplona y Tafalla, y constituir una línea comarcal “sobre todo pensando en personas mayores y también en que vecinos de otras localidades puedan venir a comprar a Sangüesa”. “Es fundamental tener un buen comercio y una buena hostelería”, añadió. Sobre este último apunte, Miguel Erdozain le preguntó si no sería conveniente consensuar con las localidades vecinas un modelo de servicio para no perjudicar a sus establecimientos. “No queremos fastidiar a la frutería de Cáseda”, respondió el interpelado con un deseo de consenso.

Sobre la organización del sistema de transporte, Javier Solozábal recordó que hace cuatro años el Gobierno de Navarra requirió del Ayuntamiento propuestas de mejora de los servicios de transportes sin que hasta la fecha se haya resuelto un nuevo sistema de organización.

En cuestión del tráfico interno, el cabeza de lista del PSN planteó la conveniencia de una nueva ordenación: “Hoy entras con el coche por el puente y te sales. No te quedas”, en referencia al entramado de calles unidireccional existente.