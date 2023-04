Robles prevé tener en el mes de julio el proyecto para devolver el terreno de Belagua a la Junta del Roncal

Junta del Roncal del suelo que le cedió en el Puerto en Belagua en 1980 "en estado adecuado" y para ello se está trabajando en el proyecto "con intensidad". La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha garantizado este miércoles la devolución a ladel suelo que le cedió en el"en estado adecuado" y para ello se está trabajando en el proyecto "con intensidad".

Joseba Andoni Agirretxea sobre los pasos que se han dado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que el Ministerio debe devolver en su estado natural dicho suelo que la Junta del Valle del Roncal le cedió para la construcción de refugio-escuela militar. Robles respondía así en el Pleno del Congreso al diputado del PNV sobre los pasos que se han dado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que el Ministerio debe devolver en su estado natural dicho suelo que la Junta del Valle del Roncal le cedió para la construcción de refugio-escuela militar.

Robles ha explicado que se está trabajando "con intensidad" en ese proyecto, que podría estar listo en el mes de julio, para ser presentado a la sala del tribunal previamente a la demolición de las instalaciones como establece el auto del 20 de enero de este año. "La Junta General del Valle del Roncal tendrá mucho que decir", ha añadido la ministra.

Una vez que el TSJM de el visto bueno "seguiremos adelante con todo lo que hace referencia a la dotación presupuestaria y a la contratación", ha precisado.

Robles ha lamentado que desde 2013 que se dictó la primera sentencia "no se haya llegado a un acuerdo", pero ha dicho que no va a responder por lo que no hicieron otros, a la vez que ha insistido en que "vamos por el buen camino y lo que nos tiene que dar tranquilidad a todos es que hay un control judicial".

"Sí que le puedo garantizar que el auto se va a cumplir y para eso están los tribunales para velar para que se cumpla y le digo que se está redactando el proyecto y la voluntad nuestra, porque efectivamente para el Ministerio de Defensa no tiene ninguna utilidad, es esa reversión en el estado adecuado que establece la norma".

El diputado, por su parte, ha valorado la respuesta de la ministra y ha recordado que el Refugio Militar General Garrido fue construido en el puerto navarro de Belagua para usos militares tras la cesión del terreno por parte de la Junta del Roncal al Ministerio de Defensa.

Se fijó entonces la condición de que una vez de que el Ministerio ya no lo necesitara se devolvería a la Junta, que solicitó formalmente la reversión en 2008 una vez que fue declarado sin interés militar.

Defensa lo denegó en 2010 y la Junta interpuso un recurso de alzada que fue desestimado, tras lo cual presentó un recurso contencioso-administrativo "para evitar que el mal estado de las edificaciones se convertirá en una carga o un problema", que dio lugar a una sentencia en 2013 favorable al Roncal al que siguió el auto del TSJM.

"Ya es suficiente tiempo el que ha pasado como para hacer algo", ha señalado el diputado.