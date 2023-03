Localizado un peregrino tras un amplio despliegue de búsqueda en Valcarlos

El aviso a Sos Navarra lo ha dado el hombre a las 14.55 horas. Contaba en inglés (no hablaba español) que había salido a las 8.30 horas desde Saint Jean Pied de Port y que e encontraba perdido en la zona de Valcarlos, en un paraje cubierto por la nieve. No sabía especificar más y(sí cobertura) para facilitar las coordenadas. Por las pocas pistas facilitadas, los bomberos de Burguete se han desplegado por tierra por las zonas de. Tras una hora por la zona rastreando con un todoterreno, un vehículo oruga y una ambulancia, a las 16.06 horas se ha decididoya que no había forma de saber por dónde se encontraba el peregrino y la situación podía complicarse.