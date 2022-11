Rescatados varios vehículos tras quedar atrapados en la nieve en Ibañeta

En estos momentos el punto de ibañeta y en toda esa zona de la N135 se puede circular pero se solicita que se extremen las precauciones y se circule solo si es imprescindible.

En la N137 km 58 en límite con Francia, Guardia Civil también dispone patrullas en la zona y las condiciones meteorológicas también son complicadas. La N137 está cortada en la frontera, se adjuntan imágenes de la zona.

CONDUCCIÓN CON NIEVE



Desde la Guarda Civil recomiendan una serie de consejos si se va a conducir con nieve en las carreteras. las indicaciones son:



1. Antes de salir, revisen bien todas las partes del coche.

2. Aumenten la distancia de seguridad, reduzcan la velocidad y circula en la nieve con marchas largas.

3. Aumenten el número de paradas y tengan mucho cuidado al adelantar.

4. Eviten las maniobras y frenadas bruscas en la conducción sobre nieve.

5. Viajen con una temperatura de 21 grados en el interior del coche. Una mayor temperatura empañará los cristales y puede provocar somnolencia al volante.

6. Aprendan a poner las cadenas.

7. No viajen con el abrigo puesto. Con el frío hay quien tiene la mala costumbre de no quitarse la ropa de abrigo cuando conduce. Esto hace que el cinturón de seguridad no resulte tan efectivo.