Las familias del Pirineo rechazan la solución de Educación para trasladar a sus hijos desde Garralda

familias de los 17 alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y Formación Básica de la zona de Pirineos que han de desplazarse hasta Pamplona para estudiar rechazan la última propuesta de transporte de punto de partida en Garralda. Según dicen, "esta nueva ruta organizada saldrá de Garralda a las 6.20 horas. Para lo que las familias del alumnado que no reside en Garralda deberá acudir por sus propios medios a la parada indicada desde las localidades de Burguete, Espinal, Villanueva de Arce, Biskarret, Lintzoain, Erro y Orondritz.; con trayectos que van desde los 9 kilometros hasta los 20 kilometros en algunos casos. Trayectos que no tienen demasiado sentido si los analizamos geográficamente hablando. Pero podríamos decir que tampoco son los más adecuados si pensamos en la meteorología de la zona, ya que en tiempo de nieve, se nos propone ir a las familias a las 5.45 de la mañana de cada día, hacia la zona más complicada meteorológicamente hablando, para dando un rodeo, llegar a Pamplona. ¿Sabe Educación a qué hora empiezan a pasar los quitanieves?".

“Tras la salida a las 6.20 de la mañana de Garralda, y enlazando con la ruta ya existente en Aoiz, el autobús llegaría a la plaza de Merindades a las 7.30, desde donde el alumnado tal y como indica la nota de prensa de este jueves, acudirá a sus centros correspondientes, en las líneas de transporte urbano comarcal, salvo en supuestos excepcionales a los que dan solución con otras líneas de transporte escolar planificado por Educación. La ruta de vuelta a casa, sobre la que se nos dio menos información detallada, tendría un horario aproximado de llegada a Garralda sobre las 16.40, donde salvo las tres familias residentes en este pueblo, cada alumno y alumna debería trasladarse a su localidad de residencia, para “sentarse a comer”, tras su jornada educativa”, como explican en un comunicado.

A 15 días de que empiecen las clases, las familias está dispuestas a organizarse por sí mismas con la búsqueda de diferentes recursos: “Es mejor intentar buscar los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestra propuesta de ruta. Mucho más lógica en tiempos y recorridos; Mientras tanto proponemos a Educación que piense en modificar una Orden foral, cuyo título y preámbulo tiene muchas palabras bonitas, que luego no se corresponden con las situaciones que genera tras su aplicación, tal y como se puede comprobar en nuestro caso. Esta misma mañana, comunicaremos al Departamento de Recursos Educativos-Servicios Complementarios, las decisiones tomadas por las familias, para cumplir el compromiso de darles respuesta en el mínimo plazo de tiempo posible, porque nos indicaron que tenían prisa para cerrar las rutas, y definir el tipo de vehículos necesarios, “es que tenemos el curso encima” … A partir de hoy, las familias nos vamos a embarcar a 15 días del inicio del curso en la organización de nuestra ruta, buscando los recursos económicos y logísticos necesarios. Contamos con el apoyo del Departamento de Proyectos Estratégicos, que, en la reunión celebrada ayer, y tras conocer la situación en la que nos quedábamos tras la respuesta de educación, nos ofreció su ayuda en la búsqueda de soluciones. Desde el Departamento de Proyectos Estratégicos se considera que nuestra propuesta de ruta está enmarcada dentro de las líneas estratégicas del Plan del Pirineo, ya que combate claramente el desarraigo, y sería una herramienta para fortalecer el vínculo de la juventud al territorio. Contamos con el apoyo de nuestras Entidades Locales. Y sobre todo contamos con la capacidad de trabajo y la resiliencia necesaria para seguir llevando adelante nuestros proyectos de vida en condiciones dignas”.

Dos rutas

Su planteamiento inicial fue habilitar dos rutas que recogiesen a sus hijos en los pueblos donde residen. El servicio sería prestado con sendos vehículos de nueve plazas. Educación, según dice, expresa sus reticencias: “La Directora General de Recursos Educativos, Begoña Unzué, nos explicó en primer lugar las razones por las que nuestra propuesta no viable. Según sus palabras los artículos 4 y 6 de la Orden Foral impiden desarrollar las dos líneas de transporte propuestas por las familias, con vehículos de 9 plazas. No cumplimos los ratios, eso nos dicen, y es verdad. No cumplimos los ratios, ni los cumpliremos jamás. Porque con la densidad de población de nuestros pueblos y valles hace imposible que ni este curso, ni en los próximos haya el número mínimo de alumnado que la orden foral estima necesarios para “generar una nueva ruta”.

Rebaten igualmente la explicación dada por Educación en un comunicado emitido el jueves: “En la nota de prensa, que el departamento hizo pública con un ‘celeridad sorpendente’, se indica: ‘Ante la demanda de algunas familias residentes en localidades en localidades pirenaicas, que rechazan las ayudas individualizadas al transporte que les corresponderían, el departamento ha analizado sus peticiones y se ha reunido hoy con ellas, ofreciéndoles la posibilidad de transportar en autobús al alumnado desde la localidad de Garralda en una ruta organizada. Asimismo, estas familias recibirían también las ayudas individualizadas al transporte que les correspondería por los desplazamientos a Garralda desde los pueblos en los que residen. Hay un pequeño error en la redacción: las familias residentes en localidades pirenaicas no hemos rechazado nunca las ayudas individualizadas, sino que lo que hemos hecho, ha sido repetir hasta el aburrimiento, que las ayudas individualizadas, no son una herramienta que garantice el derecho al transporte del alumnado en una zona como la nuestra. En la misma nota de prensa, se echa en falta la información “práctica” sobre esa nueva propuesta, sobre esa nueva posibilidad que han ideado para trasladar a nuestros hijos e hijas en autobús en la ruta organizada’”.