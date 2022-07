Sangüesa atrapa la música

Que las notas de la banda sonora de “La gran evasión” resuenen por la calle Caballeros deno debe ser algo muy común. Menos habitual debe ser que los artífices del sonido fueran un grupo numeroso de chicos y chicas de Aibar , un pueblo situado a ocho kilómetros de distancia. No se trataba de un día normal. Sangüesa no celebra todos los días el 125 aniversario de su banda municipal. Lo raro sería que no se escuchase música.