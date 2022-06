Sangüesa y Aibar acogen vecinos de Lerga, Gallipienzo y Eslava desalojados por el fuego

desalojados en las últimas horas de sus viviendas al acercarse a sus pueblos las llamas del incendio que, desde Una veintena de vecinos de Lerga Gallipienzo Antiguo y Eslava han sido acogidos esta noche en inmuebles públicos de Sangüesa Aibar tras serque, desde Ujué San Martín de Unx , afecta ya a este territorio perteneciente a la Comarca de Sangüesa. La gran mayoría de afectados, en cambio, ha recurrido a otras viviendas de su propiedad o a casas de familiares y amigos. Los tres pueblos suman unos 180 vecinos residentes de forma habitual.

Precisamente en el polideportivo municipal sangüesino se ha instalado un albergue provisional de emergencias a través de Cruz Roja Navarra. En el mismo, además de la propia acogida de desplazados, se ofrece manutención y acompañamiento en estos momentos complicados. Allí han pasado la noche un total de 15 vecinos de Lerga y Gallipienzo, muchos de los cuales seguían a media mañana aguardando noticias. "Cuando vinimos, pensábamos que se quemaba el pueblo. Hoy lo he podido visitar y me he quedado más tranquilo, pero se está quemando mucho terreno", refería Ignacio Iriarte Marco, alcalde de Lerga.

Por su parte, en el albergue municipal de Aibar, que suele emplearse para jóvenes y que fue ofrecido por el consistorio a los pueblos afectados del entorno, se han alojado 5 vecinos de Gallipinezo y 1 de Eslava. A media mañana, ya habían dejado las instalaciones.